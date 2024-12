Podaci pokazuju da su klasični ukusi i ove godine bili na ceni. Čizburgeri su se izdvojili kao apsolutni favorit, dok su ćevapi i gurmanske pljeskavice činili značajan deo narudžbina. Zajednički obroci su oduvek bili srce druženja i proslava u Srbiji, a to dokazuje i najveća porudžbina godine – 300 mantija! Hrana je bila i ostala način za stvaranje nezaboravnih trenutaka, čak i noću. U kasnim satima, najčešće su se naručivali Capricciosa pizza, Edamer Rolls i Choco Rolls. Ljubav prema kafi nastavila je da cveta i ove godine – kapućino i kafe latte bili su naši verni pratioci kroz radne dane, šetnje i jutarnje rituale, potvrđujući da je kafa neizostavni deo života. U isto vreme, korisnicima je Wolt Market postao nezaobilazan saveznik u kupovini namirnica, olakšavajući svakodnevnu nabavku, bez saobraćaja i čekanja u redu. Voda, banane i jaja našli su se na vrhu liste najtraženijih proizvoda. Brzo i praktično, Wolt Market donosi kvalitet na dohvat ruke, pretvarajući čak i najobičnije kupovine u iskustvo bez stresa.

Da li smo nacija pasa ili mačaka? Wolt porudžbine protekle godine jasno su pokazale kom krznatom prijatelju više naginjemo. Najpopularnija hrana za ljubimce bila je hrana za mačke na bazi piletine i ribe, dok je pesak sa mirisom lavande bio na vrhu liste proizvoda. Ovaj trend otkriva koliko naši ljubimci, naročito mačke, uživaju u pažnji, a vlasnici se trude da im obezbede sve što im je potrebno za srećan i udoban život. I ne samo to, Wolt je proširio svoju ponudu na tehnologiju! U saradnji sa Gigatronom, dostavljene su Sony PlayStation 5 Pro konzole entuzijastima iz Beograda, čineći ih među prvima u Srbiji koji su došli do ove ekskluzivne konzole i pre njene zvanične prodaje u radnjama. Ove godine nisu se samo igrale igrice, jer je i ljubav prema knjizi je sveprisutna. Ako do sada niste, pročitajte knjigu ,,Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj’’ od Štefani Štal koja je s razlogom najprodavaniji naslov na Woltu.