Ovo je vaša ulaznica za eventualnu reklamaciju: Ristić o pravima potrošača i kako ih sačuvati pri povraćaju novca: "Morate imati neki dokaz"
Ne bacajte račune, jer čuvanjem dokaza o kupovini osiguravate pravo na reklamaciju i zaštitu potrošača.
Kako i dalje možete ostvariti pravo na reklamaciju i kome se obratiti u slučaju problema, za "Puls Srbije", govorio je Jovan Ristić - udruženje Efektiva.
- Kada je reč o reklamacijama ili odustajanju od kupovine, građani moraju imati dokaz o kupovini - najčešće račun. Zakonski je odustajanje od ugovora regulisano samo kod kupovine na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, dok u radnji, kada uzmete pogrešnu veličinu ili boju, sve zavisi od dobre volje trgovca. Ipak, da bi se ostvarilo pravo na reklamaciju zbog nesaobraznosti robe ili pogrešno obračunate cene, neophodno je imati neki dokaz kupovine, bilo da je u pitanju račun, slip ili drugi validan dokument - rekao je Ristić.
Kako zaštititi prava kada izgubite račun?
Ristić je posavetovao građane na čuvanje dokaza o kupovini i korišćenje medijacije ili udruženja pre nego što se pokrene pravni postupak.
- U slučaju da kupci izgube fiskalni račun, reklamacija zavisi od spremnosti trgovca da proveri bazu podataka i pomogne. Zato je važno čuvati račune i garantne listove, posebno kod skuplje i tehničke robe - oni su vaša ulaznica za eventualnu reklamaciju. Ako vam neosnovano odbiju reklamaciju, možete se obratiti potrošačkim udruženjima ili zatražiti medijaciju. U krajnjem slučaju, uvek postoji mogućnost podnošenja tužbe i pokretanja potrošačkog spora. Stručnjaci ipak preporučuju da se prvo pokuša dijalog i objašnjenje zakonskih prava, pre nego što se pribegne pravnim merama - objasnio je.
Kurir.rs