Već smo u novembru mesecu a dešavanja na globalnom nivou odvijaju se velikom brzinom. Zaista je teško ispratiti šta se sve na dnevnom nivou dogodi na političkom planu, a sva ta dešavanja itekako utiču i na ekonomska pitanja. Novembar mesec je i mesec gde pored političkih dešavanja, još neke stvari utiču na ekonomska pitanja. Radi se o padu temperature i početku grejne sezone u većini zemalja. Iako ne možemo reći da se u našoj zemlji nazire zima, vidljiv je porast tražnje sa gasom (kako zbog početka grejne sezone tako i zbog globalnih dešavanja), koji će u narednim danima biti sve veći i koji će neminovno uticati na njegovu cenu na tržištu. S tim u vezi, novembar mesec biće veoma interesantan investitorima i trgovcima, a prirodni gas u narednom periodu jedan je od primamljivijih izbora na berzi. Pogledajte trenutne cene akcija i derivata na tržištu.

U odnosu na prethodnih godinu dana cena prirodnog gasa porasla je za čak preko 47%! U odnosu na prethodnih šest meseci taj rast je i dalje visok i iznosi skoro 22% , a u prethodnih mesec dana rast je skoro 30%! Ovakvi rezultati pokazuju konsantnost u rastu kada je u pitanju cena prirodnog gasa. Ovaj rast je vidljiv i van grejne sezone, a sada bi on mogao da dostigne rekordne vrednosti. Situaciju na tržištu je trenutno takva da je i prethodnih dana rast negde oko 20%, što nagoveštava još veći rast u narednim danima. Stoga analitičari savetuju što brže investiranje u ovaj instrument koje u ovom trenutku može biti plodonosno i na kraći i na duži rok. Nema sumnje da bi cena gasa u narednim danima mogla da eksplodira a oni najbrži investiranjem bi ostvarili dobre prihode. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Dolazak zime i povećana potražnja za grejanjem u Srbiji, uz otvaranje novih gasnih stanica, logično podižu potrošnju gasa i utiču na rast tržišnih cena. Taj skok cene gasa na evropskim berzama stvara novu dinamiku i za naše investitore. Volatilnost tržišta otvara prostor za profitabilne kratkoročne pozicije, ali i za dugoročne strategije zasnovane na sezonskim kretanjima cena. U ovom trenutku, gas postaje ne

samo energetski resurs već i finansijska prilika za iskusne tržišne aktere koji prate globalne tokove i cenovne trendove. Svi stanovnici naše zemlje direktno utiču korišćenjem gasa na povećanje njegove cene u periodima grejne sezone. Otvorite besplatan demo nalog i započnite trgovanje.

Iako su geopolitičke tenzije I dalje prisutne, iako globalni tokovi itekako utiču na probleme sa gasom, nesumnjiva je činjenica da bi se u narednom periodu ulaganje u prirodni gas moglo itekako isplatiti. S obzirom na takvu situaciju, investitorima se preporučuje u narednim danima ulaganje u trenutno možda najprimamljiviji izbor na tržištu. Novembar je mesec kada počinje period u kojem je prirodni gas na vrhu liste prioriteta svih iskusnih investitora, a ni onima koji su novi na tržištu nije teško da zaključe sta bi u narednom period trebalo da bude njihov prvi izbor. Registrujte se potpuno besplatno na našoj platformi i pratite kretanje cena.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.