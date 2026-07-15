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Kako je za Ozon Media izjavio načelnik Gradske uprave za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica, prvi slučaj afričke kuge svinja na ovom području registrovan je krajem prošlog meseca na jednom manjem domaćinstvu u Noćaju, gde su vlasnici držali svega nekoliko svinja za sopstvene potrebe.

Nedugo potom virus se proširio i na Salaš Noćajski, gde je potvrđeno više novih žarišta.

- Do sada je bolest potvrđena na više od deset gazdinstava. Juče su uzimani uzorci sa još tri gazdinstva i čekaju se rezultati analiza. Na gazdinstvima na kojima je zaraza potvrđena obavlja se ili će tokom dana i sutra biti obavljena eutanazija ukupno više od 500 svinja - rekao je načelnik.

On naglašava da akcija još nije završena i da će se dalje mere određivati u skladu sa rezultatima analiza i razvojem epizootiološke situacije.

- Radimo sve što je u našoj moći kako bismo sprečili dalje širenje zaraze i radili na njenom iskorenjivanju - istakao je.

Postavljeni punktovi za dezinfekciju

Kako bi se smanjio rizik od daljeg širenja virusa, Grad Sremska Mitrovica je, u saradnji sa mesnim zajednicama i po rešenju Ministarstva poljoprivrede – Uprave za veterinu, postavio punktove sa dezinfekcionim sredstvima u ugroženim naseljima.

Vlasnici svinja na tim punktovima mogu besplatno da preuzmu dezinfekciona sredstva za tretiranje dvorišta, objekata, opreme i vozila koja dolaze u kontakt sa životinjama.

Salaš Noćajski zaraženo područje

Prema rešenju Uprave za veterinu, Salaš Noćajski proglašen je zaraženim područjem.

U ugroženoj zoni, u prečniku od tri kilometra, nalaze se Noćaj, Ravnje i druga okolna naselja u Mačvi, dok je zbog blizine žarišta i Laćarak uvršten u ugroženo područje u kojem se primenjuju posebne veterinarske mere.

U Srbiji ubijeno 25.000 svinja

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, od početka godine je zbog afričke kuge svinja u Srbiji uginulo ili eutanazirano oko 25.000 svinja.

Zaključno sa 9. julom, bolest je potvrđena na 496 gazdinstava u 18 opština i osam upravnih okruga, a među najugroženijim područjima nalaze se upravo Sremski i Mačvanski okrug.

Posebnu pažnju javnosti prethodnih dana izazvala je pojava bolesti na velikoj farmi „Mistral komerc“ u Hrtkovcima, gde je započeta eutanazija više od 11.000 svinja, što predstavlja jedan od najvećih pojedinačnih gubitaka u dosadašnjoj borbi protiv afričke kuge svinja u Srbiji.

Stručnjaci ponovo apeluju na sve odgajivače da dosledno primenjuju mere biosigurnosti, ne premeštaju životinje bez odobrenja veterinarske službe i svaku sumnju na bolest ili uginuće odmah prijave nadležnom veterinaru.