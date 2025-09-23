Slušaj vest

Zakon o izmenama sudskih taksi, kojim je predloženo da se one u proseku uvećaju za 30 odsto, uskoro ulazi u skupštinsku proceduru. Ovi nameti nisu menjani od 2009. godine, uprkos značajnoj inflaciji, što je, kako kažu nadležni, uticalo i na materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu.

Predložena je još jedna novina, a to je što se daje mogućnost plaćanja taksi sa sadašnjih tri, na šest rata i pri tom se produžava period zastarelosti, sa tri na pet godina, tokom kojih izvršitelj može prinudno da ih naplati.

Konačnu ocenu daće poslanici Narodne skupštine, koji bi trebalo da pomenute promene usvoje na jesenjem zasedanju. Pre njih svoje ocene je dala stručna javnost u javnoj raspravi, ali i sindikalne organizacije zaposlenih u pravosuđu, koji smatraju da će neka od ovih rešenja demotivisati građane, ali i privredne subjekte da pravdu potraže pred sudom.

Postoje čak i zahtevi da se odustane od izmena ovog dokumenta. Da li će se tom logikom voditi poslanici, neizvesno je ali ono što je izvesno to je da se Vlada, prilikom predlaganja Zakona o izmenama sudskih taksi, rukovodila povećanjem i prihoda po ovom osnovu.

- Izmene i dopune Zakona o sudskim taksama odraz su potrebe da se pravosudni sistem prilagodi novim ekonomskim uslovima i da se obezbedi stabilno i održivo finansiranje budžeta Republike Srbije. Očekuje se da će nakon primene predloženih rešenja, ovi prihodi u prvoj godini porasti na približno 4,15 milijardi dinara. U periodu od tri do pet godina moguće je postepeno povećanje prihoda od 10 do 15 posto u odnosu na 2024. godinu, što je dodatnih 400 do 600 miliona godišnje - stoji u obrazloženju izmena zakona.

Tužba i protivtužba pred sudom opšte nadležnosti taksa se plaća prema vrednosti spora, a ovo su predložene izmene:

- do 10.000 dinara - 2.800 dinara

- od 10.000 do 100.000 dinara - plaća se 2.800 plus četiri odsto vrednosti spora

- od 100.000 do 500.000 dinara - 11.000 dinara plus dva odsto od vrednosti spora

- od 500.000 do 1.000.000 dinara - 32.000 dinara plus jedan odsto od vrednosti spora

- više od 1.000.000 dinara - 53.000 dinara plus 0,5 odsto vrednosti spora, ali ne više od 105.000 dinara

Predložene izmene taksi za tužbu i protivtužbu pred privrednim sudom:

- do 10.000 dinara - taksa je 5.000 dinara

- od 10.000 do 100.000 dinara - 5.000 dinara plus šest odsto od vrednosti spora

- od 100.000 do 1.000.000 dinara - 17.000 dinara plus dva odsto od vrednosti spora

- od 1.000.000 do 10.000.000 dinara - 60.000 dinara plus jedan odsto od vrednosti spora

- više od 10.000.000 dinara - 275.000 dinara plus 0,5 odsto od vrednosti spora, ali ne više od 420.000 dinara

Prema podacima Uprave za trezor, prihodi od sudskih taksi u periodu od 2020. do 2024. godine kretali su se između 2,45 i 3,95 milijardi godišnje. Istovremeno, po podacima sudova za 2023. i 2024. godinu vidi se da u proseku više od 40 odsto izrečenih sudskih taksi ostaje nenaplaćeno, a da se više od 700 miliona dinara prosleđuje izvršiteljima.

- U Osnovnom sudu u Leskovcu, procenat naplate u 2023. godini iznosio je svega 38 odsto, dok je Osnovni sud u Nišu u 2024. godini prosledio izvršiteljima preko 53 miliona dinara. Prvi osnovni sud u Beogradu ukupno je evidentirao više od 400 miliona dinara nenaplaćenih ili zastarelih potraživanja. Ovi podaci jasno ukazuju da postojeći mehanizmi nisu dovoljno efikasni i da se značajan deo potencijalnih prihoda gubi u fazi izvršenja ili zastarevanja. Preko sudova, tokom 2024. godine naplaćeno je sudskih taksi u iznosu od 6.662.741.280 dinara, što je najveći iznos u periodu od 2020. do početka 2025. - ocenjuje Ministarstvo pravde koje je predlagač zakona.

To gubljenje prihoda, prema mišljenju čelnika Ministarstva pravde, se odražava i na materijalni položaj zaposlenih.

- Suština izmena Zakona o taksama je proporcija koja se se raspoređuje za materijalne troškove i za poboljšanje materijalnog položaja.Tako će umesto sadašnjih 20, 40 odsto se usmeravati na zaposlene. Sada je to trenutno, kao što je u dogovoru sa sindikatima postignuto, 7.500 dinara. Nadamo se da ćemo uspeti da to podignemo, jer ćemo imati i više sredstava, ali isto tako, nadamo se da će se urednost naplate poboljšati, jer imamo situaciju da nam je priliv slabiji, pa onda i ovih 7.500 delimo u dva dela - naveo je nedavno ministar pravde Nenad Vujić za RTS.

I pored ovakvog obrazloženja, neki sindikati u pravosuđu ne podržavaju rešenja vezana za povećanje taksi. Jedan od njih je i Sindikat sudske vlasti.

- Ne postoji opravdanje za povećanje sudskih taksi jer time će se samo još više građani udaljiti od pristupa pravdi. Ako Ministarstvo pravde želi da ojača pravosuđe, neka to učini kroz direktno finansiranje sudova i tužilaštva i povećanje zarada zaposlenih kroz uvećanje osnovice ili koeficijenata - navodi Nemanja Đurić, predsednik Sindikata sudske vlasti za NIN.

I u Advokatskoj komori Srbije ne gledaju blagonaklono na predložena rešenja.

- Višestruko povećanje taksi, naročito za vanredne pravne lekove, ograničava pravo na pravnu zaštitu i pristup sudu, što je u suprotnosti sa članom 36. Ustava Republike Srbije. Ovakve izmene mogu dovesti do diskriminacije građana koji nisu u mogućnosti da snose visoke sudske troškove. Zbog toga Upravni odbor AKS-a je na sednici 24. maja 2025. zatražio da se Nacrt povuče iz procedure i da se organizuje nova javna rasprava, kako bi se predložio pravedniji i socijalno odgovorniji zakon u skladu sa ustavnim principima jednakosti i pravičnosti - stoji u saopštenju AKS.

Sve u svemu, za sada, Zakon o sudskim taksama je u skupštinskoj proceduri, a o sudbini ovih i drugih primedbi, odlučiće poslanici Narodne skupštine na jesenjem zasedanju.

