Slušaj vest

Kada se Polin Klark (64) preselila u svoju kuću u mirnom naselju u Dorsetu, zamišljala je spokojan život do penzije. Umesto mira, zbog sukoba sa komšinicom Dženi Fild (76), prošla je kroz pet godina sudskih procesa. U pitanju su bili ograda i uzani deo zemlje uz nju, širok svega 30 centimetara.

Kada je Polin 2020. godine zamenila ogradu, pomerila ju je, po rečima komšinice Dženi, za 30 centimetara. Zbog toga je Dženi srušila ogradu i podigla novu, da bi „povratila svoju zemlju“. Polin je odgovorila protivtužbom, zbog štete, krađe i upada na posed.

Krajem 2022. doneta je konačna odluka u korist Polin. Dženi je trebalo da plati gotovo 14.000 evra odštete i oko 2.500 evra sudskih troškova. Ipak, nastavila je da se bori žalbama i pokušajima osporavanja presude. Tako je ukupan dug narastao na šestocifren iznos.

Posle brojnih tužbi, protivtužbi i žalbi, sud je doneo pravosnažnu presudu, Dženi je ponovo izgubila slučaj i sada mora da plati dug od čak 132.000 evra. Pošto nema novca, biće primorana da proda svoju kuću, vrednu oko 490.000 evra, a uz sve to sud joj je naložio i dodatne troškove.

Sudija Ros Fentem u obrazloženju je naglasio da je gospođa Fild „preplavila sud stotinama, ako ne i hiljadama stranica dokumenata“ i da je njeno ponašanje „teret za sudski sistem“. Dodao je: „Svaki pokušaj ponovnog otvaranja slučaja propao je. Nema dokaza ni o kakvoj prevari. Ne verujem da će gospođa Fild platiti dug osim ako se kuća ne proda. To je poslednja opcija, ali neophodna za konačan završetak spora.“

U međuvremenu je Polin izjavila da ju je ceo proces „doveo do nervnog sloma“ i da ju je stres naterao da potraži pomoć na terapiji.

– Mislila sam da ću ovde uživati u miru, a pretvorilo se u pakao. Ovo je trajalo pet godina, i sve zbog metar i po zemlje – rekla je.

Kada se sabere vrednost izgubljene kuće, dugova i pravnih troškova, ceo sukob će Dženi koštati skoro pola miliona evra, što ovaj slučaj svrstava među najskuplje komšijske sporove u Velikoj Britaniji.