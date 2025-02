Tužbu protiv Republike Hrvatske penzionerka je podnela 10. aprila prošle godine navodeći da se Republika Hrvatska vodi upisana na zemlji koja joj pripada nasledstvom. Reč je o nekoliko manjih parcela, na kojoj je i kuća, te pašnjak površine 3,072.127 kvadratnih metara koji se nastavlja na te parcele. Tvrdi da je to nasledila od pokojnog supruga Milana koji je 2022. godine umro u starosti od 75 godina, a on je to ranije nasledio od svojih roditelja Momčila i Boje. Navodi da je posedovanje tih nekretnina bilo nesmetano više do 150 godina, te da sve te parcele zapravo čine celinu s kućom i okućnicom u kojoj je rođen njen suprug.