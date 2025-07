Izmenom člana 15. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata , cena boda se podiže sa 45 na 50 dinara . Prema podacima iz 2023. godine advokatu pripada nagrada u zavisnosti od visine zaprećene kazne za - na primer - krivično delo, a u slučaju kazne od 5 do 10 godina zatvora, ta nagrada iznosi 1.000 bodova. U praksi - to je 50.000 dinara za honorar advokata .

- Ovo povećanje je u skladu sa rastom cena. Sa druge strane treba imati u vidu što se tiče tarifiranja, da u praksi advokati ne naplaćuju uvek punu tarifu, to je dosta rastegljiva kategorija. Za pojedine predmete spram njihove težine možete da naplaćujete do polovine te tarife. Mi ne smemo da idemo ispod 50 posto, ali ima slučajeva gde tarifa može da ide i do pet puta u odnosu na osnovnu, u zavisnosti od težine predmeta. Imate naravno mogućnosti ugovaranja bonusa, odnosno honor uspeha do 30 posto po tarifi, od onoga što se ostvari kroz neku nagradu - kaže advokat Uroš Tešmanović.