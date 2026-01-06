Slušaj vest

Glavni uzroci ove nesrazmere leže u skupim sirovinama, problemima s pronalaskom i zadržavanjem radne snage te nerealnim očekivanjima vlasnika da će brzo ostvariti velike profite.

I dok u glavnom gradu vlada napetost između ponude i potražnje, u drugim delovima Slovenije situacija je znatno stabilnija, piše Nedeljski, a prenosi Poslovni dnevnik.

- Pad ugostiteljske industrije kakvu smo nekad poznavali nastavio se i u 2025. godini, a verovatno još nismo dostigli najnižu tačku - stoji u tekstu Mihe Firsta. Rešenje su porodične gostionice, piše Nedeljski, a ne turizam s pet zvezdica i vlasnici koji unajmljuju radnu snagu, dok sami ugostiteljstvo prate s sigurne udaljenosti.

U Ljubljani se s krajem godine zatvaraju dve restoranske adrese, japanski Moysushi i meksička Taqueria Unomás.

Čini se da se polako zatvara i era kafića. Nakon samo nekoliko meseci, propala su dva od tri pokušaja novih kafića – Papillon i Le Bistro. Ostao je samo treći, Klas, koji po konceptu više nalikuje restoranu. Velik deo svojih aktivnosti obustavila je i ekipa Lars&Sven, koja je javnosti i vladi uputila otvoreno pismo o tome kako im je bilo loše, uz nimalo idealne uslove za rad. Čini se da je veliki problem bio i u tome što su ulagali u pogrešne projekte, napominje portal.

Uprkos tome, u Ljubljani je osvanulo i nekoliko novih projekata. Centar grada i dalje vrvi od prosečnih gostionica. "Treba, međutim, reći da u Ljubljani praktički ni u jednoj gostionici ne rade, ne kuvaju i ne poslužuju vlasnici, već unajmljena radna snaga, koja je, naravno, skupa i dovedena sa svih strana sveta, odnosno kontinenata", piše slovenački portal.