Većina građana Srbije je i dalje vrlo oprezna kada je reč o odabiru automobila, obraćajući pažnju na to koliko model troši goriva, da li se više isplati nov ili polovan auto, uzeti na lizing ili ne, a za to vreme - mali, ali finansijski izuzetno moćan soj kupaca - nastavlja da kupuje automobile čija pojedinačna vrednost premašuje pola miliona evra.

Podaci Uprave carina pokazuju da su tokom 2025. u Srbiju pristizali modeli čija vrednost više govori o alokaciji kapitala nego o pukom posedovanju automobila kao prevoznog sredstva. Nije tajna da je luksuzan automobil za mnoge prestižna imovina "na točkovima" - statusni simbol.

Stoga ne čudi što se u samom vrhu nalazi blindirani BMW 760i Protection xDrive, plaćen čak 612.700 evra, dok ostatkom liste dominiraju Ferrari, Aston Martin i Bentley - kao bombastična kombinacija performansi, prestiža i naglašene potrebe za bezbednošću.

Činjenica da se među deset najskupljih uvezenih vozila čak pet puta pojavljuje isti model - BMW 760i Protection - nije slučajna. Reč je o fabrički blindiranim limuzinama koje se po pravilu kupuju zbog bezbednosnih karakteristika, a ne dizajna ili performansi. Sama struktura liste sugeriše da deo kupaca, pored prestiža, vrednuje i dodatni nivo zaštite.

Takva vozila obično biraju kupci sa visokom platežnom moći - poslovni ljudi, preduzetnici, investitori, javne ličnosti.

Ferrari ulaznica u klub bogatih

Za razliku od blindiranih limuzina, Ferrari Purosangue i Ferrari 296 GTB predstavljaju klasičan luksuz visoke performanse. Cena modela Purosangue, koja se u Srbiji kretala između 439.500 i 532.919 evra, pokazuje da domaće tržište bez problema hvata korak i sa najskupljim proizvodima globalne auto-industrije. Važno je naglasiti: ovi automobili nisu kupljeni u periodu ekonomske euforije, već u godini koju su obeležile restriktivne monetarne politike, visoke kamate i slabija dostupnost kapitala. Drugim rečima, potražnja dolazi iz društvenog soja koji je praktično imun na ekonomske cikluse.

Šta ova lista zapravo meri

Lista deset najskupljih automobila ne govori mnogo o prosečnom standardu, ali govori veoma jasno o koncentraciji bogatstva. Srbija, poput većeg dela regiona, ima relativno plitko tržište kapitala, ograničene opcije za ulaganje i duboko ukorenjeno poverenje u "opipljivu imovinu".

Dakle, s te tačke gledišta, luksuzni automobili nisu samo sredstvo potrošnje, već i oblik demonstracije finansijske moći, statusni simbol, deo šireg portfelja imovine koji uključuje nekretnine, umetnine i alternativna ulaganja.

Za međunarodne investitore, ovi podaci imaju dvostruku poruku. S jedne strane, ukazuju na postojanje lokalnog kapitala koji nije zanemarljiv, dok s druge strane naglašavaju jaz između malog kruga veoma bogatih i onih koji zarađuju prosečno ili malo iznad/ispod proseka.