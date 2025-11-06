Slušaj vest

Kompanija Starbaks je u sredu saopštila da su njeni godišnji prihodi od dostave premašili ovaj iznos u fiskalnoj 2025. godini, koja je završena 30. septembra. U četvrtom fiskalnom kvartalu, prodaja putem dostave porasla je za skoro 30% u odnosu na isti period prošle godine, naveli su rukovodioci kompanije.

Rast Starbaksovog servisa za dostavu dolazi u trenutku kada kompanija pokušava da preokrene rezultate svog poslovanja u SAD. U četvrtom fiskalnom kvartalu Starbaks je zabeležio stabilne rezultate u domaćim prodavnicama, čime je prekinut niz od sedam kvartala pada prodaje na istim lokacijama, jer su potrošači u prethodnom periodu češće pravili kafu kod kuće ili prelazili kod konkurenata.

Starbaks je počeo da testira uslugu dostave pre otprilike deset godina, ali ju je u poređenju sa drugim lancima restorana uvodio sporije. Dostava na nacionalnom nivou postala je dostupna putem Uber Eats-a 2020. godine, preko DoorDash-a 2023, a zatim i preko Grubhub-a prošle godine. Danas velika većina Starbaksovih kafića u SAD koji su u vlasništvu kompanije nudi opciju dostave.

shutterstock_2372635009.jpg
Starbaks kafa Foto: Shutterstock

Američki potrošači su, međutim, sporije prihvatili dostavu kafe nego u drugim zemljama, poput Kine. Na domaćem tržištu Starbaks-a, vožnja kroz „drive-through“ punktove i naručivanje putem mobilne aplikacije nude sličan nivo praktičnosti, ali bez dodatnih troškova za dostavu.

Kako bi opravdali višu cenu, prosečna narudžbina putem dostave skoro je dvostruko veća od prosečne kupovine u prodavnici, navodi kompanija. Više od 40% svih narudžbina za dostavu uključuje i hranu.

Iako je ukupna potrošnja u restoranima oslabila zbog rasta troškova života, segment dostave hrane nije doživeo toliki pad. Popusti i promotivne ponude pomažu aplikacijama trećih strana da zadrže korisnike, dok se istovremeno šire na nove oblasti, poput dostave alkohola i namirnica.

Biznis Kurir/CNBC

