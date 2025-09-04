Slušaj vest

Nadajući se stabilnom radnom mestu, okruženju i sigurnim primanjima, Hrvatica Snežana, zaposlila se u jednom hotelu u kuhinji, na 100 kilometara od Minhena. Njeno iskustvo iz te zemlje je, malo je reći - zapanjujuće.

- Svaki dan trpim maltertiranje od strane kuvara, Nemca. Šef, koji je ujedno i suvlasnik hotela, okreće glavu i ne reaguje, jer, Bože moj, ja sam samo pomoćni radnik, zamenica. Njih dvoje govore nemačkim jezikom - započinje Snežana svoju priču, pa nastavlja:

-Da napomenem, moje znanje nemačkog jezika je jako loše, na početnom nivou, što oni veoma dobro znaju, pa se uhvate za neku sitnicu i ispiraju mi mozak po ceo dan - žali se očajna žena i dodaje

- Jedini sam pomoćni radnik, radim sve i svašta i što treba i što ne treba. Perem kompletno sve sudove, primam robu, nosim smeće... U kuhinji radim celu pripremu za obroke. Pripremam povrće za salate, pravim špecle (nemčka testenina izduženog oblika), ukrašavam jela i sve to za jako malu platu - očajna je Snežana, navodeći da je iscrpljena od svega.

- Ja ovde više ne mogu da izdržim, ne fizički, nego psihički. Svega mi je preko glave - zaključuje Snežana.

Žena vuče kofer na aerodromu
Razlozi za masovno vraćanje su brojni Foto: Shutterstock

U Srbiju se vratio ogroman broj ljudi iz Nemačke i Austrije

Jedan o najvažnijih razloga za masovni povratak je veliki skok životnog standara u Srbiji, odnos plate i troškova života, sada je na strani građana.

Za građane Srbije iz dijaspore koji su živeli u inostranstvu duže od 10 godina, limit za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva, koji se uvoze iz inostranstva, u potpunosti ukinut.

Kako navode statističari, plate u Nemačkoj su trenutno mizerne, kao i da je ovakva situacija teška za sve zaposlene.

BiznisKurir.rs

Ne propustiteInfoBizDRAKONSKE KAZNE ZA ŠEFOVE KOJI RADNIKE DRŽE NA VRUĆINI! Strogo se pridržavajte ovih propisa, inače odrešite kesu
profimedia0325501333.jpg
Moj biznisRAST RADA NA CRNO U NEMAČKOJ: Više od 3 miliona ljudi izbegava poreze i obaveze, ekonomija pati
Poslovi u nemačko
InfoBizZASTRAŠUJUĆI PODACI: Rekordan broj propalih firmi u Nemačkoj - Alarmantno je koliko njih mora da zatvori vrata
Katanac
InfoBizSTALNO TRAŽE RADNIKE, A NJIHOVI NEĆE DA RADE! Druge debelo plaćaju za teške poslove, dok oni izbegavaju da zavrnu rukave
kirsr.jpg