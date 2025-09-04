SNEŽANA OTIŠLA U NEMAČKU NA RAD, A SAD NA POSLU TRPI TORTURU: Gorko se pokajala, maltretiraju je svaki dan - SVEGA MI JE PREKO GLAVE!
Nadajući se stabilnom radnom mestu, okruženju i sigurnim primanjima, Hrvatica Snežana, zaposlila se u jednom hotelu u kuhinji, na 100 kilometara od Minhena. Njeno iskustvo iz te zemlje je, malo je reći - zapanjujuće.
- Svaki dan trpim maltertiranje od strane kuvara, Nemca. Šef, koji je ujedno i suvlasnik hotela, okreće glavu i ne reaguje, jer, Bože moj, ja sam samo pomoćni radnik, zamenica. Njih dvoje govore nemačkim jezikom - započinje Snežana svoju priču, pa nastavlja:
-Da napomenem, moje znanje nemačkog jezika je jako loše, na početnom nivou, što oni veoma dobro znaju, pa se uhvate za neku sitnicu i ispiraju mi mozak po ceo dan - žali se očajna žena i dodaje
- Jedini sam pomoćni radnik, radim sve i svašta i što treba i što ne treba. Perem kompletno sve sudove, primam robu, nosim smeće... U kuhinji radim celu pripremu za obroke. Pripremam povrće za salate, pravim špecle (nemčka testenina izduženog oblika), ukrašavam jela i sve to za jako malu platu - očajna je Snežana, navodeći da je iscrpljena od svega.
- Ja ovde više ne mogu da izdržim, ne fizički, nego psihički. Svega mi je preko glave - zaključuje Snežana.
Jedan o najvažnijih razloga za masovni povratak je veliki skok životnog standara u Srbiji, odnos plate i troškova života, sada je na strani građana.
Za građane Srbije iz dijaspore koji su živeli u inostranstvu duže od 10 godina, limit za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva, koji se uvoze iz inostranstva, u potpunosti ukinut.
Kako navode statističari, plate u Nemačkoj su trenutno mizerne, kao i da je ovakva situacija teška za sve zaposlene.
BiznisKurir.rs