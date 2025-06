Pod visokim temperaturama podrazumeva se ona iznad 36 stepeni Celzijusa, a naročito u periodu od 11 do 16 časova.

- Ukoliko to dozvoljava proces rada, apelujemo na poslodavce da organizuju rad na otvorenom, u delatnosti građevinarstva, poljoprivrede, komunalnoj delatnosti, na takav način da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje zaposlenih direktnom sunčevom zračenju, u skladu sa Preporukom koju je donela Vlada Republike Srbije 2007. godine - navode nam oni.

- Ukoliko ne obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj sredini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu je propisana novčana kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica od 1.500.000 do 2.000.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara, dok je za preduzetnika propisana novčana kazna od 400.000 do 500.000 dinara - kažu iz ministarstva.