Slušaj vest

Kao što je ovo doba godine veoma bitno za sirovine kao što su gas i nafta, još jedna je oblast koja tokom zimskih meseci može zabeležiti veoma dobre rezultate na tržištu. Ta oblast tiče se tehnologije, i pre svega društvenih mreža, čije je korišćenje u hladnim danima po pravilu uvećano, a time se uvećavaju i cene akcija pojedinih online platformi. Svake jeseni i zime primećeno je pojačano korišćenje društvenih mreža što je direktna posledica toga da ljudi sve više vremena provode kod kuće I samim tim je komunikacija među njima svedena na online komunikaciju. U ovoj oblasti svakako prednjaci Facebook, koji je proteklih dana glavni primer za ovakve konstatacije. Pogledajte trenutne cene akcija svetskihkompanija.

Kako bi se najbolje stekao uvid u poboljšanje poslovanja Facebook-a, neophodno je obratiti pažnju na rezultate u poslednjih mesec dana. U odnosu na pre mesec dana cena akcije kompanije pala je za čak 20%, što je činilo veoma povoljnom za kupovinu. Oni koji su na vreme predosetili šta će se dešavati sada već osecaju profit, s obzirom da je u odnosu na pre nekoliko dana cena akcije u padu od samo 2%, a taj pad se sve više smanjuje i u narednim danima očekuje se da čak cena akcije kompanije bude u pozitivnom rastu. Sa ove tačke gledišta u prethodnih mesec dana cena akcije je popravila svoje rezultate za oko neverovatnih 18%! Upravo taj rezultat stavlja Facebook na vrh liste prioriteta za ulaganja u narednim danima pa s toga ne treba oklevati mnogo kada je u pitanju investiranje u njegovu akciju. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Pored svega ovoga, posebno je važno istaći da se i na srpskom tržištu primećuje sve veće interesovanje za ulaganje u globalne tehnološke gigante. Isto tako, naši stanovnici i sami većim korišćenjem Facebook- a doprinose povećanju cene njegove akcije, tako da svi mi I direktno utičemo na kretanje cene. Građani Srbije danas imaju znatno jednostavniji pristup međunarodnim berzama preko licenciranih domaćih i stranih brokerskih platformi, što im omogućava da brzo i bez velikih troškova investiraju u kompanije poput Facebook-a. Uz sve veću finansijsku pismenost i dostupnost edukativnih materijala, ulaganje u stabilne i globalno prepoznatljive kompanije postaje sve privlačnija opcija za investitore iz Srbije koji žele da dugoročno, ali i kraktoročno uvećaju svoju imovinu, uz odgovorno upravljanje rizikom i informisano donošenje odluka. Preuzmite besplatnu eKnjigu na našoj platformi i upoznajte se sa svetom trgovanja.

Rast Facebook-a poslednjih nedelja jasno pokazuje da promene dolaze, a najbolje što možete da uradite je da iskoristite taj trenutak, informišite se, analizirajte tržište i preduzmite korake koji mogu značajno uticati na vašu finansijsku budućnost! Naredni period, pogotovo novembar i početak decembra, mogli bi da lansiraju cenu akcije Facebook-a u nebesa, pa je sada pravi čas da budete deo globalnih trendova i iskoristite momentum koji tržište nudi! Pored još nekoliko potencijalno dobrih izbora, Facebook prema procenama analitičara trenutno predstavlja možda i najpovoljniju investicionu priliku u narednim danima, a već je primetan rast interesovanja investitora širom sveta, ali i kod nas. Ne propustite priliku da se edukujete, istražite i blagovremeno reagujete – Otvorite besplatan demo nalog i započnite svojutrgovačku avanturu odmah!

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.

Promo