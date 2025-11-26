Stalan posao za još 1.200 radnika u predškolskim ustanovama u Beogradu

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3609 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar prema evru je niži za 0,1 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou za 0,3 odsto, kao i od početka godine

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak je porastao za 0,4 odsto i iznosi 101,4618 dinara za dolar.