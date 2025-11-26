Slušaj vest

Ali upravo ta euforija nas čini ranjivim. Dok se spremamo za ovogodišnji mega-popust, važnije je nego ikada da se setimo: naša

finansijska bezbednost mora biti na prvom mestu.

- Svake godine, ovo razdoblje donosi plimu novih prevara prilagođenih našoj želji za štednjom. Tradicionalni opisi lažnih sajtova i sumnjivih linkova i dalje postoje, ali danas se suočavamo sa sofisticiranijim neprijateljima - naglašava Vladimir Vukčević, stručnjak za cyber security kompanije PULSEC.

- Najzabrinjavajućiji trend je porast AI deepfake prevara - dodao je.

U takvoj digitalnoj klimi, naša odbrana mora biti višeslojna. Crni petak, lažni popusti i pravi rizici: pet navika koje vas štite:

Proverite URL i verujte samo oficijalnim sajtovima

Umesto da otvarate link iz oglasa, mejla ili poruke, sami ukucajte naziv brenda u pregledač ili koristite zvaničnu aplikaciju. Jedno pogrešno slovo u adresi često znači – prevara. Pre nego što ukucate svoj broj računa, još jednom proverite da li sajt počinje sa https:// (slovo s označava sigurnost).

Budite oprezni na HITNA obaveštenja

Prevare tokom Black Friday-a, obično iskorišćavaju atmosferu pritiska. Dobićete poruku na mejl ili SMS, u kojoj će se tražiti da verifikujete svoju kupovinu klikom na određeni link. Na ovo budite posebno oprezni, jer legitimne kompanije će vrlo retko ili nikad to tražiti od vas.

Opasnost društvenih mreža

Prevaranti sve češće koriste Instagram DM i Facebook grupe da bi pod lažnim profilima nudili proizvode po primamljivim cenama. Ove platforme tako postaju najčešći izvor krađe podataka kreditnih kartica u Srbiji.

Izbegavajte javni Wi-Fi za plaćanje

Dok pijete kafu u lokalnom kafiću, možda ćete naići na neki proizvod na Black Friday akciji na koji želite odmah da odreagujete. A prikačeni ste na javni WI-FI. Kafići, tržni centri i aerodromi nisu mesta za unos broja kartice, jer hakeri na taj način mogu da presretnu vaše finansijske podatke.

Uključite dvofaktorsku autentikaciju i bankarska obaveštenja

Sajber kriminalci najčešče napadaju one koji godinama koriste iste lozinke na svim svojim nalozima. Savet je da koristite generički dodeljenje šifre za svaki sajt. Takođe, aktivirajte 2FA na mejlu, nalozima za kupovinu i aplikaciji banke, kao i SMS/push obaveštenja za svaku transakciju.

Pogrešan klik je udar na kompanije

Ljudski faktor je jedan od ključnih uzroka uspešnih napada na kompanije, jer napadači koriste socijalni inženjering da bi iskoristili nepažnju i nedovoljnu obučenost zaposlenih. Dovoljno je da zaposleni otvore neku malicioznu ponudu, i napadaču su otvorena vrata u sisteme kompanije. Klik zaposlenog na maliciozni link može dovesti do instalacije malvera i krađe podataka. Jedan pogrešan potez, kao što je prijavljivanje na lažnu stranicu, može dovesti do ozbiljnih finansijskih i reputacionih posledica.

Kroz saradnju sa stručnjacima za cyber bezbednost, kompanije mogu razviti sveobuhvatne strategije zaštite koje obuhvataju i edukaciju korisnika i zaštitu poslovnih sistema. Na kraju, očuvano poverenje potrošača nije samo uspešno izbegnuta šteta, već najvredniji kapital koji kompanija može da zaštiti u digitalnoj eri.