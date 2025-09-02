Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom i državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Staroijem o realizaciji projekta izgradnje naftovoda između Srbije i Mađarske.



Đedović Handanović je ukazala da je naftovod Srbija-Mađarska strateški značajan projekat.



- Srbija i Mađarska prepoznale su strateški značaj izgradnje naftovoda, kojim će naša zemlja obezbediti diversifikaciju snabdevanja sirovom naftom i unaprediti energetsku sigurnost, koja je naš najvažniji prioritet. U izazovnim geopolitičkim okolnostima neophodno je da imamo više mogućnosti za snabdevanje i izbegnemo potencijalne rizike od snabdevanja iz samo jednog pravca. U narednom periodu nastavićemo strateške razgovore sa predstavnicima ruske i mađarske vlade o pravnim, ekonomskim, tehničkim i drugim detaljima ovog važnog projekta, koji ima značaj ne samo za našu zemlju - rekla je ministarka.