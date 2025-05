Novo interesovanje Kine za kanadsku naftu dolazi u trenutku kada je trgovinski rat američkog predsednika Donalda Trampa zategao odnose između dugogodišnjih saveznika Vašingtona i Otave. To takođe odražava uticaj američkih sankcija na sirovu naftu iz zemalja poput Rusije i Venecuele.

Kanada je četvrti najveći proizvođač nafte na svetu, ali njena glavna provincija Alberta, proizvođač nafte, nema izlaz na more i ima ograničen pristup lukama sa plimom i osekom. To znači da se najveći deo kanadske nafte – oko četiri miliona barela dnevno ili 90 odsto – izvozi u SAD putem cevovoda koji idu u pravcu sever-jug.

Trans Mauntin, vredan 34 milijarde kanadskih dolara (24,40 milijardi američkih dolara), jedini je kanadski naftovod istok-zapad, koji prenosi naftu do pacifičke obale gde se može utovariti u tankere za izvoz. Proširenje, koje je počelo sa radom 1. maja 2024. godine, utrostručilo je kapacitet cevovoda na 890.000 barela dnevno i otvorilo mogućnosti za kanadsku naftu duž zapadne obale SAD i na azijskim tržištima.

Iako je nafta trenutno izuzeta od američkih tarifa, Kanada je nastojala da diverzifikuje svoj izvoz zbog eventualnih budućih američkih carina na svoju sirovu naftu i Trampovih pretnji da će anektirati zemlju. Kanada je u proseku isporučivala oko 207.000 barela dnevno (bpd) u Kinu otkako je proširenje Trans Mauntin pojačano do punog rada u junu prošle godine, pokazali su podaci praćenja brodova na Kpleru. To je bio ogroman porast sa proseka od oko 7.000 bpd u deceniji do 2023. godine. SAD su u istom periodu preuzele oko 173.000 bpd iz cevovoda.