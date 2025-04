Sherwood Cooke Jr, mehaničar iz renomiranog servisa Royalty Auto Service u Džordžiji, podelio je na TikToku listu pet automobila koji, prema njegovom iskustvu i servisnim evidencijama, vozače najviše koštaju kada dođe do kvara .

Volkswagen se našao na petom mestu, i to ne bez razloga. Najčešće tegobe uključuju curenje ulja i probleme s elektronikom, posebno kod modela sa TSI motorima i turbopunjačima. Model Taos se posebno istakao po učestalosti kvarova – od sitnih propuštanja pa do ozbiljnih mehaničkih otkaza.

Za sve one koji vole dinamiku vožnje i prepoznatljiv nemački inženjering, BMW je često prvi izbor. Međutim, kako pokazuje praksa, visoke performanse prate i visoki troškovi . Problemi sa curenjem ulja nisu retkost, a popravke često premašuju 1.500 evra – dok zamena menjača, popravljanje vešanja ili rešavanje elektronskih grešaka može da se popne i do 3.000 evra.

Iako retki na hrvatskim putevima, oni koji se odluče na uvoz Ram kamioneta (modeli 1.500 i 3.500) često se suoče sa izazovima – kako logističkim, tako i finansijskim. Nedostatak rezervnih delova i servisa dovodi do toga da se kvarovi saniraju po cenama koje dostižu od 5.000 do čak 15.000 evra. I sve to uz čekanja i dodatne komplikacije oko uvoza komponenti.