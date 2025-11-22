Slušaj vest

Američki dizajner Majkl Šmit, poznat po kreacijama koje su nosile zvezde poput Šer i Dože Ket, predstavio je neuobičajenu modnu kolekciju izrađenu isključivo od vune ovnova koji pokazuju interesovanje za druge mužjake. Projekat je realizovan u saradnji sa nemačkom organizacijom Rejnbou Vul (Rainbow Wool) i američkom aplikacijom za upoznavanje Grindr.

Kako piše Vašington post (WP), cilj ove inicijative je povezivanje modne industrije sa zaštitom životinja, ali i skretanje pažnje na položaj ovnova koje farmeri često odbacuju jer ne doprinose reprodukciji stada.

Zaštita životinja koje farmeri smatraju neisplativim

Organizacija Rejnbou Vul, koju vodi nemački farmer Mihael Šteke, naglašava da projekat nije samo stvaranje unikatnog modnog materijala, već i briga o životinjama označenim kao ekonomski teret.

Procenjuje se da jedan od 12 ovnova nema interesovanja za ovce, već, kako navodi WP, „primećuje druge ovnove“. Takve životinje zahtevaju jednaku negu kao i ostale, ali pošto ne učestvuju u priplodu, mnogi uzgajivači ih uklanjaju iz stada.

Foto: Profimedia

Šteke, koji vodi farmu od 1995. godine na više od 40 hektara u Vestfaliji, danas brine o preko 500 ovaca, među kojima je i 35 ovnova koje je spasao. Svaki od njih nosi duhovita imena poput Marvin Gej ili Žan Vul Gotje.

- Svako biće zaslužuje da živi i umre dostojanstveno, naglašava Šteke, dodajući da njegova ljubav prema ovcama potiče iz detinjstva provedenog na farmi sa kravama i svinjama.

Tristan Pineiro, potpredsednik marketinga u Grindr-u, ističe da priča ima jak simbolički karakter i da je ideja modne revije prirodno proistekla iz njihove marketinške strategije. Grindr nije želeo samo da sponzoriše, već da učestvuje u stvaranju celog događaja.

„I Wool Survive“ - kolekcija sa porukom

U okviru koncepta „I Wool Survive“, cela linija odeće napravljena je od vune ovnova koje je organizacija spasila. Pineiro kaže da su ovnovi metafora za ljude koji se osećaju odbačeno jer ne ispunjavaju društvena očekivanja.

Foto: Shutterstock

Šmit je kreirao kolekciju inspirisanu gej arhetipovima iz pop-kulture, mornarima, vatrogascima, drvosečama, policajcima i sličnim likovima, potpuno odevenim u vunu. Tokom predstavljanja, modeli su nosili i vunene rekvizite, od „vunene pice“ i sekira do policijskih znački. Vuna je najpre očišćena na farmi u Nemačkoj, zatim odvezena u Španiju na predenje, a potom dostavljena u Los Anđeles, gde je Šmitov tim za samo dva meseca od preko 300 kilograma prediva napravio 37 kompletnih odevnih kombinacija.

Iako Šteke nije bio prisutan na samoj reviji, nekoliko nedelja ranije ugostio je Šmita na farmi u Vestfaliji.

- Nisam znao da je radio sa Lejdi Gagom. Bio bih mnogo nervozniji - našalio se Šteke.

Šmit je, prema pisanju WP, bio oduševljen mirnom naravi ovnova i kvalitetom njihove vune.

- Dolaze kad ih pozovete, kao psi. Prelepe su životinje - rekao je dizajner, dodajući da je njihova vuna izuzetnog kvaliteta.

- Ima fantastičnu teksturu i finu strukturu. Naravno da je sjajna, ipak je gej! - zaključio je uz osmeh.