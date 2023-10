BILO BAGATELA, A SADA NAS DERU: Jeftinije je u tržnim centrima nego ovde: "Hvala, doviđenja! Neka vama škripi pod prstima"

Ni Kinezi više nisu što su nekad bili! Uđem u kinesku radnju misleći da ću za 1.000 do 2.000 dinara da nađem svašta nešto od odeće, i zbunim se. Mislila sam da ću proći jeftino, a cene prave letnje, oblije te znoj od njih.

- Da li je realno da jeftina kineska odeća ima ovakve cene? Butici u šoping centrima su jeftiniji kad su sniženja. Nije ni to neki kvalitet, svi modni brendovi imaju proizvodnju u Kini, ali makar možeš da nađeš stvarno jeftine komade odeće kad je sezona sniženja - pita se ova Tiktokerka.

foto: TikTok/mackekolovode

Ona dalje nastavlja da joj ne ide u glavu da su kineske radnje postale praktično skuplje od nekih modnih brendova:

- Nije ni to nikakav kvalitet, da se razumemo, ali možeš da nađeš komade odeće za 1.000 do 2.000 dinara. Pravo pitanje je: da li mi to živimo u nekom paralelnom univerzumu gde je odeća u kineskim radnjama skuplja nego odeća velikih modnih brendova srednje klase?

foto: TikTok/mackekolovode

Uz konstataciju da nije dovoljno bogata da kupuje jeftine krpice, navodi da je pronašla farmerke čija je cena 3.300, majica je gotovo 2.000 dinara, haljina 3.500, penjoar 2.690...

Pratioci su potvrdili da su u poslednje vreme Kinezi bezobrazno skupi, a da je kvalitet nula u odnosu na cene.

- Radije bih kupila u radnji polovne robe nego kod njih - napisala je jedna korisnica.

foto: TikTok/mackekolovode

- Torbe u ovim radnjama su i po 7.000 dinara, pa to nije normalno. I to ne u Beogradu, nego u Somboru.

- Gde si našla ove Kineze? U Monte Karlu?

- Neka, hvala, doviđenja! Neka vama škripi sintetika pod prstima za te pare - zaključila je na kraju.

kurir.rs