Prema kalendaru isplata koji je danas objavljen isplata januarskih penzija počeće 3. februara, najpre za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti bez obzira za koji način isplate su se opredelili.

Dva dana kasnije, 5. februara primanja će dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri, bez obzira na to da li penzije dobijaju preko tekućih računa, da li ih podižu na poštanskim šalterima ili im poštari novac donose na kućne adrese.

Poslednji će na red doći korisnici iz kategorije zaposlenih, pa će onima koji ih dobijaju preko tekućih računa čekovi početi da pristižu 9. januara, a penzionerima iz ove, inače najbrojnije kategorije, koji primanja dobijaju na kuću ili na poštanskim šalterima, 10. februara.

Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate penzija za decembar.