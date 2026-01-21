Slušaj vest

Razgovarano je o novim investicijama Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) u Srbiji, povećanju trgovinske razmene, kao i o unapređenju saradnje u oblasti naprednih tehnologija.

Obe strane su istakle značaj Sveobuhvatnog sporazuma o ekonomskom partnerstvu između Srbije i UAE, koji je 1. juna prošle godine stupio na snagu, saopšteno je iz Ministarstva.

Ukazuje se da je srpskim kompanijama otvoreno ovo vrlo važno tržište, jedno od najperspektivnijih u korpusu zalivskih zemalja, a s obzirom na to da je reč o sporazumu o slobodnoj trgovini novije generacije, njime nije obuhvaćena samo robna razmena, već je liberalizovan i sektor usluga, što je važno za veliki broj naših kompanija iz oblasti telekomunikacija, logistike, pružanja poslovnih usluga i drugih.

Dodaje da je današnji sastanak važan korak za dalje jačanje ekonomskih odnosa i realizaciju zajedničkih inicijativa.

Delagaciju Privredne komore Dubaija predvodili su predsedavajući Sultan bin Said el Mansuri i predsednik i generalni direktor te komore Muhamed Ali Rašed Luta.

Sastanku je prisustvovao i ambasador UAE u Srbiji Ahmed Hatem Almenhali, navedeno je u saopštenju.