Biogas se dobija iz organskog otpada, prvenstveno iz poljoprivredne proizvodnje, stajnjaka i žetvenih ostataka, ali i iz prehrambene industrije, klanica i hrane sa isteklim rokom iz supermarketa.

- Jedno biogasno postrojenje snage jednog megavata može dnevno da zbrine izmedu 70 i 100 tona ovakvog otpada, čime se znatno rasterecuju deponije. Benefiti biogasa i biometana su pre svega ekološki jer se zbrinjava velika količina otpada - kaže Zelićeva. U Srbiji postoji 45 biogasnih postrojenja i 55 koja su u fazi izgradnje, ovaj sektor u zemlji postoji više od 16 godina.