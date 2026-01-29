Lidija Zelić, ekspert za obnovljive izvore energije za Kurir: Biogas ima veliki potencijal i u Srbiji se brzo razvija
Lidija Zelić, direktorka Srpskog udruženja za biogas i ekspert za obnovljive izvore energije priča za Kurir kako je započeo njen profesionalni put u sektoru biogasa, šta sve Srbija treba da uradi kako bi se ovaj sektor još više razvio kod nas, ali i o ulozi žena u ovom poslu...
-Moj ulazak u sektor biogasa desio se pre sedam godina, kroz koordinaciju bilateralnog programa saradnje izmedu srpskog i nemačkog udruženja za biogas. Ono što je u početku bila profesionalna uloga, vrlo brzo je preraslo u duboku profesionalnu i ličnu vezu sa sektorom. Biogas me je osvojio svojom kompleksnošću, multidisciplinarnošću i činjenicom da direktno povezuje tehnologiju, ljude, poljoprivredu i održivi razvoj. U trenutku kada sam počela da radim u sektoru, on je bio mali, ali izuzetno povezan. Postojao je snažan osećaj zajedništva i svest da zajedno gradimo nešto novo. Taj duh saradnje i danas je prisutan, iako je sektor znatno porastao.
Velika uloga žena
-Kao direktorka Srpskog udruženja za biogas, moj fokus je na razvoju stabilnog i održivog sektora biogasa i biometana u Srbiji. To podrazumeva rad sa više od 65 članica Udruženja, stalnu komunikaciju sa institucijama, unapređenje regulatornog okvira, kao i povezivanje domaćih i međunarodnih partnera. Dani su dinamični, ispunjeni sastancima, analizama, strategijama i stalnim donošenjem odluka. Ovo nije posao sa klasičnim radnim vremenom - biogas je živi sistem i zahteva stalnu dostupnost, on u Srbiji ima veliki potencijal i brzo se razvija. Moj cilj bio je strateško povezivanje - ljudi, ideja, institucija i tržišta. Verujem da je sektor danas vidljiviji, strukturiraniji i spreman za stabilan rast. Sledeći korak je konsolidacija i dugoročno pozicioniranje biogasa kao integralnog dela energetskog i klimatskog sistema Srbije.
Biogas se često doživljava kao "muški sektor". Kakve su realne prilike za žene?
-Iskustvo pokazuje da znanje, odgovornost i posvećenost nemaju pol. Žene su prisutne u svim segmentima sektora, od operativnih poslova, preko projektnog menadžmenta i inženjeringa, do nauke i konsultantskih timova. Kako sektor postaje složeniji, raste potreba za profilima koji povezuju tehničko znanje sa organizacijom, strategijom i dugorocnim planiranjem, tu žene imaju ogroman potencijal. Zato što donose sposobnost povezivanja, dugoročnog razmišljanja i balansiranja tehničkih, ekonomskih i društvenih aspekata -kaže naša sagvoornica i dodaje:
Istrajnost i poverenje
-Biogas se ne razvija preko noći već traži stabilnost, istrajnost i poverenje. To su kvalitete koje žene vrlo često prirodno nose. Kroz razmenu znanja, mentorstvo, preporuke, zajedničke inicijative i otvorenu saradnju. Posebno mi je važno osnaživanje mladih žena i studentkinja koje tek ulaze u sektor. Bez nove generacije nema budućnosti sektora.
-Moj savet ženama je da donesu svesnu odluku i budu spremne na odgovornost. Ovo nije lak, ali je izuzetno ispunjavajući put. Biogas pruža prostor da same oblikujete svoju profesionalnu ulogu i ostavite trag - poručuje Lidija Zelić.
Odelo brzo zamenim terenskom opremom i čizmama
-Crno odelo je često deo mog profesionalnog nastupa i ne smeta mi, naprotiv, u institucionalnom i međunarodnom kontekstu ono nosi poruku ozbiljnosti, odgovornosti i fokusa. Medutim, moj posao se ne završava u salama za sastanke. Veliki deo rada odvija se i na terenu, sa postrojenjima, poljoprivrednicima i lokalnim zajednicama, gde odelo vrlo brzo zamenim terenskom opremom i čizmama. U tom smislu, moja profesionalna uniforma nije jedan komad garderobe, već prilagodavanje poslu, jer je suština u tome da razumete ceo sistem, od strategije i politike do realnosti na terenu - kaže Lidija Zelić.
Biogas se dobija iz organskog otpada, prvenstveno iz poljoprivredne proizvodnje, stajnjaka i žetvenih ostataka, ali i iz prehrambene industrije, klanica i hrane sa isteklim rokom iz supermarketa.
- Jedno biogasno postrojenje snage jednog megavata može dnevno da zbrine izmedu 70 i 100 tona ovakvog otpada, čime se znatno rasterecuju deponije. Benefiti biogasa i biometana su pre svega ekološki jer se zbrinjava velika količina otpada - kaže Zelićeva. U Srbiji postoji 45 biogasnih postrojenja i 55 koja su u fazi izgradnje, ovaj sektor u zemlji postoji više od 16 godina.
Rajko Nedić