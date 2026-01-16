Đedović Handanović: Posvećenost u sprovođenju reformi u energetici potvrđena i u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan
Odobrenje za uplatu 56,5 miliona iz Instrumenta za reforme i rast, u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, potvrđuje efikasnost sprovođenja reformi u sektoru energetike, s obzirom na to da se gotovo 40 odsto odobrenih sredstava odnosi na aktivnosti u domenu transformacije energetskog sektora.
Posvećenost ispunjavanju koraka iz Reformske agende Plana rasta EU za Republiku Srbiju za period 2024–2027 potvrđuje i ispunjenost još tri koraka u 2025. godini, o čemu je juče zvanično obaveštena Evropska komisija.
- Srbija je lider u reformama u okviru Energetske zajednice u prethodne tri godine, a sada smo i kroz Plan rasta potvrdili našu posvećenost usklađivanju sa EU politikama u unapređenju energetskog sektora. Blizu 40 odsto odobrenih sredstava iz Plana rasta, odnosno oko 21 milion evra, je na osnovu mera koje su sprovedene u energetskom sektoru. Prenošenje Trećeg energetskog paketa u delu električne energije, odnosno prenošenje i sprovođenje Paketa za energetsku integraciju, koje je Evropska komisija priznala kao ispunjen korak u Reformskoj agendi Republike Srbije, ujedno je i reforma koja je bila ključna za pristup zajedničkom tržištu električne energije Evropske unije. Srbija je prva i do sada jedina sa Zapadnog Balkana ispunila uslove za pristup jedinstvenom tržištu električne energije EU, iako nismo članica, što jasno govori o našoj opredeljenosti - rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.
Ministarka je navela da će se sredstva iz Plana rasta koristiti za dalju modernizaciju i unapređenje pouzdanosti energetskog sistema.
Ministarstvo rudarstva i energetike je u okviru Reformske agende Republike Srbije 2024–2027 koordinator za Oblast politike 2: Zelena i digitalna tranzicija, podoblast Transformacija energetskog sektora. Predviđena sredstva za ovu oblast iznose više od 292 miliona evra.
Biznis Kurir