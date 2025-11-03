Slušaj vest

Hrvatska uskoro započinje implementaciju potpuno digitalnog sistema naplate putarine pod nazivom Crolibertas, koji će vozačima omogućiti da koriste autoputeve bez zaustavljanja na naplatnim rampama. Novi sistem biće primenjen na svim autoputevima kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC), Bina Istra i Autocesta Zagreb-Macelj, a prvi radovi počinju već sutra, 4. novembra, na deonici autoputa A3 između Popovače i Novske, saopštili su iz HAC-a. Potpuna primena sistema očekuje se do novembra 2026. godine.

Početak radova na autoputu A3

Od sutra na autoputu A3 počinje postavljanje prvih sedam portala novog sistema.

Tri portala biće postavljena direktno na trasi autoputa, na deonicama Popovača - Kutina, Kutina - Lipovljani i Lipovljani - Novska, dok će preostala četiri biti montirana na samim ulazima na autoput, na mestima sadašnjih naplatnih rampi Popovača, Kutina, Lipovljani i Novska.

Iz Hrvatskih autocesta upozoravaju vozače da će se radovi odvijati u više faza i da će na tim deonicama važiti privremena regulacija saobraćaja. U zavisnosti od dinamike radova, pojedine trake, zaustavna ili vozna, biće zatvarane, dok će se u trenucima postavljanja poprečnih greda saobraćaj povremeno zaustavljati i preusmeravati na obilaznice. Ti radovi biće izvođeni tokom večernjih i noćnih sati, kako bi se smanjile gužve. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i poštovanje privremene signalizacije.

Projekat vredan skoro 80 miliona evra

- Uvođenje sistema Crolibertas predstavlja izuzetno složen tehnički i infrastrukturni projekat. U okviru njega biće postavljeno ukupno 212 portala na autoputevima širom zemlje, uz ugradnju napredne IT opreme i uspostavljanje centara za obradu podataka - navode iz HAC-a.

Izvođač radova je slovačka kompanija SkyToll, koja paralelno sa montažom portala sprovodi testiranja radi pune funkcionalnosti sistema. Deo opreme, uključujući portale i nadzorno vozilo, već je dopremljen u Hrvatsku i spreman za ugradnju.

Podsetimo, ugovor za ovaj projekat potpisan je između Hrvatskih autocesta i zajednice ponuđača koju čine SkyToll i češki TollNet, a ukupna vrednost ugovora iznosi 79.913.480,52 evra bez PDV-a.

Projekat se finansira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Kako će funkcionisati novi sistem naplate?

Po stupanju na snagu novog sistema, biće donet i novi Zakon o naplati putarine. Klasična naplata gotovinom ili karticom više neće postojati, naplata će se vršiti automatski, bez zaustavljanja vozila, u slobodnom toku saobraćaja.

Vozači će moći da koriste dva načina plaćanja:

1. Elektronski uređaji (ENC i evropski EENC) - za korisnike koji se registruju u sistem i sklope ugovor; naplata se obavlja automatski u realnom vremenu.

2. Automatsko prepoznavanje registarskih tablica (APRP) - za one koji nisu registrovani; sistem očitava registarski broj i naknadno naplaćuje putarinu prema pravilima koncesionara.

Za korišćenje sistema neophodno je da svaki vozač bude uključen u ESNC bazu, bilo putem ENC uređaja, EENC-a ili registracije u APRP modelu.

Vozači će prolaziti kroz portale bez zaustavljanja, a sistem će automatski evidentirati ulazak, izlazak i pređenu deonicu.

Šta će biti sa ENC uređajima

Postojeći ENC uređaji ostaju u upotrebi i nakon uvođenja novog sistema, ali će morati da budu usklađeni sa novim pravilima.

Za teška vozila (iznad 3,5 tone) upotreba ENC-a biće obavezna, dok će za laka vozila ostati opciona, vozači će moći da biraju između ENC-a i modela naplate putem registarskih tablica (APRP).

Novi zakon predviđa i poseban sistem kontrole. Na autoputevima će patrolirati bela vozila sa plavim rotacijama i oznakom ESNC. To su službena vozila nadzornika, ovlašćenih osoba zaduženih za kontrolu korišćenja sistema naplate.

Ta vozila biće opremljena:

- Uređajima za automatsko očitavanje registarskih tablica,

- Komunikacionim sistemom povezanom sa centralnom bazom,

- Displejima sa porukama i uputstvima za vozače (npr. da se zaustave ili napuste autoput).

Nadzorna vozila moći će da zaustavljaju korisnike radi provere, da izdaju upozorenja, predlože registraciju u ESNC sistem, naplate penal ili zatraže da vozilo napusti autoput.

Kazne za neplaćenu putarinu

Vozač koji koristi autoput bez registracije u sistem ESNC dužan je da plati:

- Iznos putarine za pređenu deonicu,

- Penal od 120 evra,

- Kaznu od 300 do 600 evra.

Ako ga zatekne nadzorno vozilo, službenik može da:

- Ponudi registraciju u sistemu,

- Naloži izlazak sa autoputa,

- Odmah naplati penal i putarinu.

Ako vozač odbije da plati, dobija pisanu obaveštenje sa podacima za uplatu, koje mora podmiriti u roku od 15 dana. Nakon isteka roka sledi prisilna naplata, uključujući i prekogranične postupke putem EUCARIS sistema.

Propisane novčane kazne:

1. Korišćenje autoputa bez registracije u ESNC (ENC/APRP) - pravna lica 1.000 - 1.900 €, fizička lica/vozači 300 - 600 €, obrtnici/odgovorne osobe 800 - 1.300 €

2. Upotreba uređaja koji ometa ENC/ESNC signal - pravna lica 1.000 - 1.900 €, fizička lica/vozači 300 - 1.300 €, obrtnici/odgovorne osobe 300 - 1.300 €

3. Nepostupanje po nalogu nadzornika - fizička lica/vozači 300 - 600 €

4. Nedavanje podataka o vozaču (leasing i sl.) - pravna lica 1.000 - 1.900 €, fizička lica/vozači 300 - 1.300 €, obrtnici/odgovorne osobe 300 - 1.300 €

5. Neispravni podaci pri registraciji uređaja - pravna lica 1.000 - 1.900 €, fizička lica/vozači 300 - 1.300 €, obrtnici/odgovorne osobe 300 - 1.300 €

Obaveze stranih vozača

Strani vozači takođe moraju da budu registrovani u sistemu.

Autobusi i kamioni - odmah po ulasku u Hrvatsku.

Automobili i motocikli - pre ulaska na autoput.

Zakon omogućava i korišćenje evropskog ENC uređaja (EENC), ako je tehnički kompatibilan i ako postoji sporazum sa pružaocem usluge u zemlji porekla.

U slučaju izbegavanja plaćanja, podaci o vozilu razmenjuju se preko EUCARIS baze, a obaveštenja o neplaćenoj putarini šalju se putem međunarodnih sistema za prinudnu naplatu.

Ko je oslobođen plaćanja putarine

Od plaćanja putarine biće delimično ili potpuno oslobođena sledeća vozila:

- Hitne službe (vatrogasci, policija, hitna pomoć, HGSS, Crveni krst),

- Državna službena vozila,

- Diplomatska vozila,

- Vozila osoba sa invaliditetom (uz ispunjene uslove),

- Vozila za održavanje i nadzor puteva.

Sva oslobođena vozila moraće prethodno da budu registrovana i označena u sistemu.

Kada počinje novi sistem

Novi zakon i digitalni sistem Crolibertas trebalo bi da počnu sa primenom 1. novembra 2026. godine, kada će sve hrvatske autoputeve pokrivati jedinstven sistem beskontaktne naplate.