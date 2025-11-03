Slušaj vest

Ministarstvo finansija izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je bio na javnoj raspravi do 30. oktobra. Očekuje se da će Vlada usvojiti predlog i uputiti ga Skupštini Srbije, a primena zakona planirana je za 1. januar 2026. godine.

Novost u ovom zakonu odnosi se na uvođenje novih kategorija za naplatu putarine. Naime, putarine će se naplaćivati za vozila teža od 3,5 tona i sa četiri ili više osovina, kao što su kamioni, autobusi i kombiji sa prikolicom. Za korišćenje moto-puteva i regionalnih saobraćajnica, takvi prevoznici će plaćati 29,3 dinara po kilometru na moto-putevima (prva M kategorija) i 26 dinara na regionalnim putevima (prva B kategorija).

Ove promene su dogovorene na zahtev MMF-a, uz saglasnost vlade, a predviđa se i usklađivanje cena putarina sa inflacijom. Iako su profesionalna udruženja prevoznika podržala zakon u načelu, ukazuju na mogućnost preopterećenja manjih prevoznika i dodaju predloge za izmenu granice težine vozila na 7,5 tona.

Kada je reč o naplati, postoje planovi za elektronsku naplatu putem portala na putevima, koja bi se obavljala automatski, bez zaustavljanja vozila. Vozila koja ne budu opremljena uređajem za naplatu biće kažnjena.

