Naime, za prelazak mosta dugog 3,66 kilometara preko Mesinskog moreuza putarina će biti najskuplja na svetu i građani će morati da izdvoje čak 10 evra.

Italijanska La Stampa navodi kako će ova putarina biti 3.540 odsto skuplja od prosečne italijanske putarine na auto-putu, prenosi Kliks.

"Iako će se mnogi pitati da li tih 3,66 kilometara vredi zaista cenu jedne pice, to se verovatno nikada neće ni saznati. Most nije namenjen da se razume, već je namenjen da se prelazak preko njega plati. Cena od 10 evra za prelazak mosta preko Mesinskog moreuza verovatno će biti najskuplja putarina na svetu", piše ovaj list.

Podsetimo, vlada Đorđe Meloni odobrila je izgradnju 13 milijardi evra vrednog mosta koji bi povezivao Siciliju s kopnenim delom Italije, oživljavajući kontroverzni projekat za koji Rim sada tvrdi da je ključan za nacionalnu sigurnost.

"Most preko Mesinskog moreuza predstavlja temeljnu infrastrukturu u kontekstu vojne mobilnosti, uzimajući u obzir prisustvo važnih NATO baza na jugu Italije", navodi se u izveštaju italijanskih vlasti iz aprila, kojim se projekat proglašava nadmoćnim javnim interesom.