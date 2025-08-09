Slušaj vest

„To će biti najduži viseći most na svetu. Infrastruktura ove vrste predstavlja ubrzavanje razvoja“, rekao je zamenik premijera i ministar infrastrukture Mateo Salvini (Matteo) tokom sastanka.

To zeleno svetlo za izgradnju mosta koji finansira država, a koji prelazi preko Mesinskog moreuza, označava „istorijsko poglavlje“ posle nakon decenija planiranja.

Sa dve železničke pruge u centru i tri saobraćajne trake sa svake strane, most je projektovan sa dva para kablova rastegnutih između dva tornja visoka 400 metara, sa rasponom visećeg mosta od 3.300 metara, što je svetski rekord.

Vlada tvrdi da je planirano da most bude završen do 2032. godine i da je reč o tehničkom podvigu, sposobnom da izdrži jake vetrove i zemljotrese u regionu koji se nalazi na spoju dve tektonske ploče.

Vlada se nada da će doneti ekonomski rast i radna mesta u dve siromašne italijanske regije, Siciliju i Kalabriju, dok je Salvini obećao da će projekat stvoriti desetine hiljada radnih mesta.

Smeta im ulaganje u sopstvenu državu

Plan je, međutim, izazvao lokalne proteste zbog uticaja na životnu sredinu i cene, a kritičari tvrde da bi se novac mogao bolje iskoristiti negde drugde.

Neki takođe veruju da nikada neće ugledati svetlost dana, podsećajući na dugu istoriju italijanskih javnih radova koji su najavljivani, finansirani, a nikada nisu završeni.