OD CENTRA DO NOVOG BEOGRADA USKORO ĆE VOZITI SPECIJALNI AUTOBUS: Spremne izmene u prevozu, počinje i izgradnja dugo čekanog tunela

Prvi radovi na decenijama najavljivanom tunelu od Karađorđeve ulice kod Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana, prema najnovijim informacijama trebalo bi da krenu krajem aprila ili početkom maja.

Šapić je u toku obilaska nove deonice Bulevara Zorana Đinđića ukazao da će u budućnosti Ulica Vladimira Popovića biti glavni bulevar koji će voditi preko kružnog toka, a zatim na sledeći kružni tok i desno na novi savski most i uključenje na budući tunel. On je napomenuo da je nedavno izgrađeni kružni tok u Vladimira Popovića izuzetno veliki iz razloga što je ideja da se ta ulica u nastavku takođe proširi za po još jednu traku.

- Trenutno radimo na tome da sledeća raskrsnica bude prohodna i da probijemo krak ka Brankovom mostu. Bitno je da dinamika radova bude takva da, kada počne da se uklanja Stari savski most, ta raskrsnica zapravo bude saobraćajni pravac do Brankovog mosta - istakao je Šapić dodajući da je predviđeno da se koriste "šatl basovi", koji bi omogućavali prelaz preko Brankovog mosta desno u Gavrila Principa, a potom do Nemanjine, odakle će tramvaji saobraćati normalno.

Šta bi ovo u praksi trebalo da znači za građane koji koriste javni gradski prevoz?

Čim krene uklanjanje Starog savskog mosta, jasno je da će odmah preko njega biti ukinut sav saobraćaj, a samim tim i javni gradski. Kako preko beogradskog toka Save postoji samo još jedan most preko koga mogu da prelaze tramvaji (Most na Adi), jedino logično rešenje je da se na njega preusmere tramvajske linije koje sada prelaze preko Starog savskog mosta. Ti tramvaji će potom iči kroz Savsku ulicu do ponovnog uključenja na redovnu trasu u Nemanjinoj.

Za putnike koji će bez tramvajskih linija ostati od zone novobeogradske železničke stanice i budućeg novog BAS-a pa do Nemanjine, po svemu sudeći biće uvedene privremene autobuske linije koje se u ovom slučaju nazivaju šatl. Ali, u praksi to bi trebalo da bude ništa drugo do klasičnih privremenih autobskih linija.

To privremeno, kada je reč o gradnji novog mosta na mestu Starog savskog, okvirno će, ako se zna koliko je trajala gradnja poslednjih beogradskih mostova, trajati najmanje tri do četiri godine, ako ne i više. Uz to u ovoj saobraćajnoj računici, u tom periodu ne treba smetnuti sa uma i dodatne gužve koje će se stvarati u zoni Brankovog mosta i na njemu, a upravo zbog dodatnih autobuskih linija koje će preko njega prelaziti.

Nastavlja se proširenje novobeogradskih saobraćajnica

U toku obilaska završene deonice, odnosno produžetka Bulevara Zorana Đinđića, koja je spojena sa kružnim tokom u Ulici Vladimira Popovića, Šapić je naveo da je Bulevar Zorana Đinćića sada proširen do Ulice antifašističke borbe.

– Na tom potezu dobili smo sada po tri trake i novi parking, a radovi su nastavljeni od Antifašističke borbe do Bulevara umetnosti. Očekujemo da do juna završimo taj potez gde ćemo isto dobiti po tri trake. Na kraju nam ostaje parče do Omladinskih brigada, koje je već prošireno, te nastavljamo dalje ka Tošinom bunaru. Cilj je da Bulevar Zorana Đinđića bude daleko prohodniji kako bi se rasteretio saobraćaj u Mihajla Pupina i Nikole Tesle – istakao je Šapić dodajući da je, između ostalog, planirano proširenje saobraćajnice Tošin bunar i Zemunske ulice.

- Negde su radovi uveliko u toku, za neke lokacije su završena projektna dokumenta i raspisani su tenderi, a negde su radovi završeni – kazao je Šapić.

