Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podseća poljoprivredne proizvođače da od 1. januara 2026. godine mogu da izvrše obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu na portalu eAgrar.

Prilikom obnove registracije neophodno je da korisnici provere i ažuriraju sve relevantne podatke o svom gazdinstvu. Posebno je neophodno da podaci koji se odnose na:

- Tekući račun;

- Katastarske parcele;

- Biljne kulture;

- Kontakt podatke (telefon, elektronska pošta, adresa);

- Podatke o broju grla u stočnom fondu

budu tačni i potpuni, jer su isti od značaja za pravilnu obradu zahteva i ostvarivanje prava na podsticaje.

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da je obnovljena registracija poljoprivrednog gazdinstva jedan od osnovnih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje po bilo kojoj meri podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, što podrazumeva i nacionalne mere, i mere u okviru IPARD programa.