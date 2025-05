Godišnji dodatak će se isplaćivati korisnicima penzija u 2025. godini u sledećim iznosima, i to 465 evra, ukoliko je ukupan iznos penzije do 680 evra, 325 evra, ukoliko je ukupan iznos penzije od 680,01 do 815 evra, 265 evra, ukoliko se ukupan iznos penzije kreće od 815,01 do 965 evra, 215 evra, ukoliko penzija ukupno iznosi od 965,01 do 1.160 evra i 155 evra, ukoliko je ukupan iznos penzije viši od 1.160,01 evro.