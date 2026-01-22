Slušaj vest

Tokom zimskih meseci, izbor drva za ogrev ne bi trebalo da se zasniva isključivo na ceni, već pre svega na njihovoj sposobnosti da proizvedu i zadrže toplotu. Stručnjaci savetuju da se izbegavaju smrča, bor, čempres, jela i slične vrste.

Razlika između kvalitetnih i manje kvalitetnih drva za ogrev najviše dolazi do izražaja upravo zimi, kada se grejanje intenzivno koristi i potrošnja znatno raste.

Ukoliko se prilikom kupovine vodite najnižom cenom, a ne ogrevnom vrednošću, posledice su veći ukupni troškovi, više dima i slabiji efekat grejanja.

Što brže sagoreva više se troši

Jedan od najgorih izbora za ogrev je topola. Iako je čest izbor zbog brzog rasta, lake dostupnosti i jednostavnog cepanja, topola veoma brzo sagoreva, daje malo toplote i lako upija vlagu. Zbog toga stvara veliku količinu dima i zahteva često dodavanje drva u peć, navodi Kamatica.

Slična situacija je i sa vrbom, koju mnogi biraju iz istih razloga. Ona se takođe sporo suši i ima slabu ogrevnu moć.

Četinare treba izbegavati

Četinari poput jele, smrče, bora i čempresa ne preporučuju se za ogrev. Iako se lako pale i brzo daju plamen, sadrže veliku količinu smole koja dovodi do stvaranja čađi i naslaga u dimnjaku.

To smanjuje efikasnost grejanja i znatno povećava rizik od zapaljenja dimnjaka, pa se ova drva mogu koristiti isključivo za potpalu ili povremeno loženje.

Tvrda drva su najbolji izbor

Prilikom nabavke ogreva, prednost treba dati tvrdim drvima kao što su grab, bukva i hrast. Ove vrste sporije sagorevaju, imaju veću ogrevnu vrednost i obezbeđuju stabilnu i dugotrajniju toplotu.

Dodatna prednost je manja količina dima, kao i čistiji dimnjak.

Efikasnost je ključna

Iako nijedna vrsta drveta nije loša ako je pravilno osušena, razlike u efikasnosti su značajne. Najvažnije je da drvo bude suvo, odnosno da sadržaj vlage ne prelazi 20 odsto.

Četinari se mogu koristiti za potpalu ili povremeno grejanje, pod uslovom da je peć kvalitetna i da se dimnjak redovno održava. Topola i vrba mogu biti opcija ako su besplatne ili veoma jeftine, ali treba imati u vidu veću potrošnju i slabiji učinak grejanja.