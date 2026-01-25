Slušaj vest

Kubik drva tokom leta mogao je da se nađe po ceni od oko 6.500 dinara, tona peleta iznosila je od 26.000 do 32.000, a ugalj po toni koštao je od 16.000 do 30.000 dinara. Prodavci na stovarištima još tada su upozoravali da bi cene tokom jeseni mogle da porastu i za čak 10 posto.

Međutim, mnogi koji se sada "dogrevaju" pred nadolazeći talas zime, ostali su iznenađeni kada su na stovarištima zatekli cenu od 44.000 dinara, koliko sada košta tona peleta. Poskupljenju od 12.000, a negde i 18.000 dinara, nisu se nadali čak ni prodavci.

"Peleta nemamo, cene jesu porasle drastično, sada tona košta između 40.000 i 44.000 dinara, ali vlada nestašica. Da li je u pitanju nedostatak sirovina, ili je problem kod proizvođača, to ne znamo. Treba imati u vidu da su porasle i same cene struje. Drva se i dalje prodaju dobro, a kubik košta oko 10.500 i 11.000 dinara", poručili su za Euronews Srbija prodavci sa jednog beogradskog stovarišta.

U našoj zemlji više od 110.000 domaćinstava greje se na pelet, a dosadašnja praksa pokazala je da tokom jeseni cene tone peleta budu 2-3.000 dinara skuplje u odnosu na prolećne i letnje mesece, ali ove godine, poskupljenje je drastično.

"Kod nas je tona peleta 44.000 dinara, ogrevno drvo je 11.000 dinara, dok se ugalj kreće između 16.000 i 24.000 dinara", poručili su nam sa stovarišta "Iskra Ogrev".

Iako vlada nestašica peleta, na pojedinim stovarištima, u prodaji još uvek ima briketa od bukovog drveta, a tona košta oko 29.000 dinara.

Potencijalni uzrok poskupljenja

Tokom novembra usvojene su izmene i dopune Zakona o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda, čime se uvedena stroža pravila za promet drveta, peleta i drugih drvnih derivata.

Ova odluka ima za cilj unapređenje sistema očuvanja šuma, kao i viši nivo zaštite životne sredine, uključujući očuvanje biodiverziteta i smanjenje uticaja klimatskih promena. Prema usvojenim izmenama, pravno lice i preduzetnici koji prvi put stavljaju na tržište drvo ili proizvode od drveta, uključujući pelet, imaće nove obaveze u pogledu porekla, kontrole i sertifikacije.

Zakon takođe definiše odgovornost trgovaca, koji su dužni da vode jasnu evidenciju o dobavljačima i kupcima, kao i da obezbede dokumentaciju o legalnom poreklu robe.

Cilj ovih izmena je da se spreči siva ekonomija u prometu peleta i ogrevnog drveta, koja je prethodnih godina uzrokovala značajne poremećaje na tržištu i nerealne cene tokom grejne sezone. Zakon predviđa i oštrije kazne za subjekte koji posluju mimo propisa, posebno za one koji ne mogu da dokažu poreklo drveta ili peleta.

Poskupljenje peleta i u čačanskom kraju

Iako su vlasnici stovarišta u Čačku i okolini još pre mesec dana najavljivali poskupljenje peleta, niko nije očekivao da će cena tone peleta sa 29.000 dinara, porasti na 39.000, a na pojedinim mestima čak i na 44.000.