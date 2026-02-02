Slušaj vest

Usluga eVrtić od danas je dostupna za 33 grada i opštine koje su pokrenule upis u vrtiće, rekao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

On je dodao da će roditelji uz ovu uslugu u svega par klikova moći da prijave svoju decu u vrtić.

Jovanović je rekao da je, kao i prethodnih deset godina, i ove godine elektronska prijava za upis u vrtiće omogućena preko portala eUprave.

- Prijava je elektronski, u svega par klikova. Roditelji ne treba da sakupljaju izvode iz matične knjige rođenja, potvrde o državljanstvu, potvrdu o zaposlenju ili bilo koji drugi papir, oni elektronski mogu da prijave svoje dete u vrtić - dodao je Jovanović.

Foto: Marko Karović

Podsećamo, kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu obavestila je roditelje da u ponedeljak, 2. februara, počinju ovogodišnji konkursi za upis dece u predškolske ustanove u 33 opštine i grada širom Srbije među kojima su Kruševac, Leskovac, Sombor, Surdulica, Niš, Bor, Svilajnac i mnogi drugi.

Prijave se podnose elektronski pomoću usluge eVrtić na Portalu eUprava i dostupne su svim eGrađanima, odnosno registrovanim korisnicima Portala eID bez obzira na koji način pristupaju Portalu. Celokupan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom dostupan je u okviru usluge eVrtić na Portalu eUprava.

Ono što je novina je da će u slučaju da su oba roditelja strani državljani moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić, s obzirom na to da je usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Republici Srbiji.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu podseća roditelje da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima, kako bi blagovremeno i elektronskim putem podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Registracija građana na Portal eUprava je moguća onlajn i to kreiranjem korisničkog imena i lozinke, ili korišćenjem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.