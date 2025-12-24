Slušaj vest

Na tržištu nekretnina u centralnoj Srbiji pojavila se ponuda koja može biti zanimljiva onima koji traže mirniji način života izvan gradske vreve, ali uz dobru saobraćajnu povezanost sa urbanom sredinom. U naselju Voljavče, na obodu Jagodine i na svega 3,5 kilometra od samog centra grada, u prodaji je porodična kuća površine 90 kvadratnih metara, koja se nalazi na velikom placu od 20,4 ara.

Objekat je izgrađen 1973. godine i karakteriše ga kvalitetna i stabilna gradnja, sa betonskom pločom i dobro organizovanim rasporedom prostorija. Kuća je priključena na elektroenergetsku mrežu i gradski vodovod, dok je kanalizacija rešena putem septičke jame. Grejanje je razvedeno kroz ceo objekat, ali je potrebno obezbediti kotao, što budućem vlasniku ostavlja slobodu izbora sistema grejanja u skladu sa sopstvenim potrebama.

Prostran plac nudi brojne mogućnosti za dodatno uređenje, od formiranja dvorišta, bašte ili voćnjaka, do izgradnje pomoćnih objekata. Sama lokacija je posebno privlačna za one koji žele mir i privatnost, uz brz i lak pristup gradskim sadržajima.

Nekretnina se nudi po ceni od 39.000 evra, što je čini povoljnom i konkurentnom opcijom na ovom području, naročito kada se uzmu u obzir veličina placa i blizina Jagodine.