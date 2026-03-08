Slušaj vest

Oglas za posao u jednom restoranu na Hvaru izazvao je burne reakcije nakon što je otkriveno da se za isto radno mesto nude različite plate za muškarce i žene. Naime, za pomoćnu radnicu u kuhinji nudila se plata od 1.500 evra, dok je za pomoćnog radnika u istoj kuhinji bila predviđena plata od 2.000 evra.

Na sporni oglas, objavljen na platformi Jooble, upozorila je poslanica SDP-a u hrvatskom Saboru Marija Lugarić. Ona je na svom Fejsbuk profilu objavila fotografiju oglasa i navela da je slučaj prijavila pravobraniteljki za ravnopravnost polova. Uz objavu je svojim pratiocima čestitala i Međunarodni dan žena, koji se obeležava 8. marta.

Izvinili se zbog diskriminatornog oglasa

"Istina je, prijavila sam oglas pravobraniteljki. Advokat je kontaktirao restoran i oni su se odmah izvinili, rekavši da će povući diskriminatorni oglas“, kratko je objasnila Lugarić. Inače, ona je i predsednica saborskog Odbora za ravnopravnost polova.

Reč je o restoranu na Hvaru, čiji se predstavnici nisu javljali na telefonski broj objavljen na njihovoj zvaničnoj internet stranici kada smo pokušali da ih kontaktiramo. Želeli smo da saznamo zbog čega je plata muškarcima bila viša za 500 evra i da li postoje razlike u opisu posla za ova, naizgled ista radna mesta.

Prema članu 13 Zakona o ravnopravnosti polova, ovakva praksa ne bi smela da postoji. U zakonu se navodi da prilikom oglašavanja radnog mesta mora biti jasno istaknuto da se za posao mogu prijaviti osobe oba pola. Takođe, zabranjeno je koristiti izraze ili formulacije koje mogu dovesti do diskriminacije na osnovu pola, bračnog ili porodičnog statusa ili seksualne orijentacije.

U proseku muškarci imaju 56 evra veće plate od žena

Kada je reč o razlikama u zaradama između muškaraca i žena, Državni zavod za statistiku Hrvatske nedavno je objavio podatke za prošlu godinu. Prema tim podacima, prosečna mesečna neto plata po zaposlenom u pravnim licima u četvrtom kvartalu 2025. iznosila je 1.457 evra za žene, a 1.513 evra za muškarce, što znači da je razlika bila 56 evra u korist muškaraca.

U poređenju sa istim periodom godinu dana ranije, prosečne neto plate za žene porasle su za 9,7 odsto, dok su plate muškaraca porasle za 9,6 odsto.

Kada je reč o bruto platama, u četvrtom kvartalu 2025. one su iznosile 2.030 evra za žene, a 2.112 evra za muškarce, što predstavlja razliku od 82 evra. U odnosu na isti period prethodne godine, bruto plate muškaraca porasle su za 10,5 odsto, dok su plate žena porasle za 10,4 odsto.