Globalni referentni brend Brent porastao je za 1,83 dolara, odnosno 2,92 odsto, na 64,42 dolara po barelu do 20:18 časova po istočnom vremenu.

Američka sirova nafta porasla je za 1,74 dolara, odnosno 2,97%, na 60,24 dolara po barelu. Tokom redovnog trgovanja u sredu, Brent je porastao za 2% i zatvorio se na 62,59 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta porasla za 2,2% i zaključila se na 58,50 dolara.

- Sada je vreme da se zaustavi ubijanje i da se odmah prekine vatra - rekao je ministar finansija Skot Besent dok je objavljivao sankcije Rosnjeftu i Lukoilu.

- Ministarstvo finansija je spremno da preduzme dalje akcije ako je potrebno kako bi podržalo napore predsednika Trampa da okonča još jedan rat - rekao je Besent i dodao da podstiču saveznike da im se pridruže i da se pridržavaju ovih sankcija.

Ministarstvo finansija saopštilo je da će nove sankcije naštetiti sposobnosti Kremlja da prikupi prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine.

Visoki zvaničnik Bele kuće rekao je za NBC News da su nove sankcije povezane sa planovima za sastanak između predsednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina u Budimpešti koji su propali.

Tramp je takođe pokušavao da izvrši pritisak na Indiju da prestane da kupuje rusku naftu. Nju Delhi je jedan od najvećih kupaca ruskog izvoza sirove nafte.

Cene sirove nafte u SAD pale su za 16% ove godine, a Brent je pao za skoro 14%. OPEK+, predvođen Saudijskom Arabijom i Rusijom, povećava proizvodnju mesecima.

Trgovinske tenzije izazvane Trampovim tarifama, u međuvremenu, takođe su izazvale zabrinutost na tržištu nafte da će se ekonomski rast usporiti i naštetiti potražnji za sirovom naftom.

Biznis Kurir/Blic

