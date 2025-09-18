Slušaj vest

U Srbiji su zabeležene rekordne koncentracije ambrozije, a ministar poljoprivrede, Dragan Glamočić, izjavio je da su po osnovu uredbe iz 2006. godine svi vlasnici zemljišta dužni da suzbijaju ambroziju na svojoj parceli.

"U praksi, imate nedelju dana da uklonite ambroziju. U slučaju da to ne uradite, nadležna služba javnog zelenila u vašem gradu će izvršiti uklanjanje. Vi ćete kao vlasnik ili korisnik te površine morati to da platite", rekao je Glamočić.

Loklane samouprave su u obavezi da se bave problemom ambrozije u Srbiji Foto: Printscreen/Youtube

Ministar je napomenuo da je zbog manjka inspektora to nemoguće odraditi na teritoriji cele zemlje, kao i da su lokalne samouprave u obavezi da se bave ovim problemom.

Na pitanje da li interresorno sarađuju u rešavanju problema ambrozije, Glamočić kaže da, ukoliko bi saradnja postojala, problema ne bi ni bilo.

"Nemojte očekivati od mene da mogu za pet meseci da rešim sve probleme ove države. Ukoliko bude bilo potrebno, revidiraćemo kaznenu politiku", rekao je ministar poljoprivrede.