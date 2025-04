U slučaju kada umetnik ostvaruje i u autorskom ugovoru, počev od 2006. godine prijave o ovim prihodima (M-UN) predaju se Poreskoj upravi, a ne Fondu PIO. Ovako predate prijave uračunavaju se u osnovicu osiguranja, odnosno Poreska uprava umanjuje zaduženje za uplatu doprinosa za iznos uplaćen po prijavljenoj ugovorenoj naknadi. Кao i verski službenici, umetnici mogu da se opredele za višu osnovicu osiguranja od najniže. Oni onda sami uplaćuju razliku iznosa doprinosa između najniže i izabrane osnovice osiguranja.Sve što smo do sada pisa li odno si se na lica koja pro fesionalnu delatnost obavljaju samostalno. To i jeste najčešća situacija, ali brojni umetnici i verski službenici su angažovani i na drugi način. Najčešće je to zaposlenje, i to u ustanovama kulture ili u obrazovnim institucijama.