Slušaj vest

Za porodicu Glišić iz topolskog sela Šume ovo je vreme kada ubiru plodove svog rada.

Na svom imanju godinama uzgajaju hrizanteme, a ove sezone imaju čak 10.000 biljaka.

- Hrizantema je kraljica jeseni, jedino cveće koje cveta kada svo drugo završi vegetaciju. Potražnja je najveća u septembru i oktobru, a kraj oktobra i početak novembra su poslednji rokovi za sadnju. Mi smo ove sezone proizveli 10.000 biljaka. Većinu smo prodali na beogradskom tržistu a ovo što je ostalo završiće ovde u okolini - kaže Nenad Glišić, cvećar iz Topole.

Foto: Printscreen/Youtube/Top Press

On ističe da hrizantema voli sunce ali joj ne prija visoka temperatura tokom leta pa zbog toga nije jednostavno odnegovati biljke.

- Proces proizvodnje počinje već u proleće iz mladih reznica. Formira se nova biljka koja se kasnije kad odraste iznosi u njivu na stalno mesto. Sistem za navodnjavanje je obavezan, redovna prihrana i suzbijanje korova. Do momenta prodaje ima dosta rada i truda a lepo odnegovane biljke lako nađu put do kupca - objašnjava ovaj domaćin.

Foto: Printscreen/Youtube/Top Press

Cena hrizantema godinama je ista - od 100 dinara za one najmanje biljke do 300 za najveće, a one srednje veličine su, kako kaže 200 do 250 dinara.

- Hrizantema voli osunčana mesta i redovno zalivanje. Kada počnu mrazevi, nadzemni deo joj propadne ali koren i prizemni deo mogu da prežive ako se dobro izoluju od mraza. U prolece će izniknuti nova biljka pa jednom kupljena hrizantema moze da vam traje godinama - podseća Glišić.