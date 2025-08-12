Slušaj vest

Letovanje u Italiji ostavilo je gorak ukus jednoj Srpkinji nakon što je na plaži na Sardiniji primetila nešto što nikada ranije nigde nije videla. Iako se radi o sitnici, bilo je dovoljno da pokvari utisak čitavog letovanja.

Kako je njema majka, Aleksandra, otkrila na svom Iks profilu, kao i ćerka, i ona sama je ostala u šoku kada je čula da se na ovoj destinaciji naplaćuje korišćenje tuša – jedan evro po osobi.

– Ćerka mi piše sa Sardinije da joj naplaćuju tuš na plaži jedan evro – napisala je Aleksandra a onda dodala:

– Postoji način da se taj tuš naplati kroz drugu uslugu (ležaljke, suncobran, hrana, desert, piće) a da ti ni ne primetiš da si platio i tuš pa izađeš zadovoljan, a ne da izgleda ovako bedno, piše Blic.

„Ostrvo je i na ostrvu je voda dragocena“

Njena objava brzo je postala viralna, a kako su naveli brojni korisnici pomenute mreže, ovakva praksa je sve prisutnija ne samo u Italiji, već i na popularnim plažama Crne Gore i Grčke.

"Da, ubaci se jedan evro u žetonjeru pored tuša… Ko ne želi da plati ne mora da se tušira. Ostrvo je i na ostrvu je voda dragocena“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su dodali:

„U Turskoj naplaćivali isto 1 evro pre 17 godina“, „Pa i u Crnoj Gori je na mnogim mestima tako, a počela je i Grčka to da uvodi“, „U Hrvatskoj je 50 centi, WC evro“.

„Treba da bude i skuplje“

Opet, bilo je i onih koji su naplaćivanje tuša podržali.

– Treba da je još skuplje, sve dok razmaženi turisti ne shvate da je voda skuplja od zlata, posebno na ostrvima. Plus, taj tuš treba neko i da održava. Da ga čisti. Da ima tople vode. To se zove ostrvo s ograničenom vodom. Na gotovo svim ostrvima nema bahanalisanja s vodom – poručio je još jedan korisnik.