Ova funkcija počinje sa primenom u decembru 2025. godine i biće dostupna korisnicima na "Windows" i "macOS" platformama.

Prema informacijama iz "Microsoft 365 Roadmapa", sistem će samostalno menjati status radne lokacije čim se uređaj poveže na korporativnu mrežu. To praktično znači da će "Teams" moći da prepozna da li je zaposleni fizički u zgradi kompanije ili radi od kuće. Za menadžment, ovo bi trebalo da reši problem konfuzije oko prisutnosti, dok za zaposlene znači kraj potpune privatnosti tokom rada na daljinu.

Automatsko podešavanje radne lokacije

Trenutno u "Teamsu" postoji mogućnost ručnog podešavanja radne lokacije, ali će nova funkcija taj proces potpuno automatizovati. Kada uređaj detektuje poznatu Wi-Fi mrežu, sistem će automatski postaviti oznaku lokacije, bez potrebe za intervencijom korisnika.

Da li je praćenje obavezno?

"Microsoft" je najavio da će ova funkcija biti isključena po defaultu. Ipak, administratori kompanija imaće ovlašćenje da je aktiviraju i zahtevaju od zaposlenih da pristanu na praćenje. To znači da konačna odluka o korišćenju ove opcije zavisi isključivo od politike svake firme. Ukoliko IT sektor omogući opciju, aplikacija će precizno znati gde se zaposleni nalazi.

Iako detalji o internom funkcionisanju nisu u potpunosti poznati, veruje se da "Teams" koristi kombinaciju IP adrese i MAC adrese rutera kako bi potvrdio autentičnost mreže. Time se efikasno sprečavaju pokušaji prevare, poput preimenovanja kućne mreže u naziv kancelarijskog Wi-Fi signala, što je bio čest trik kod zaposlenih u kompanijama poput "Amazona" nakon pandemije.

S obzirom na najavljeni način provere, jasno je da jednostavne prevare sa lažnim SSID imenima neće biti moguće. "Microsoft" uvodi naprednu proveru koja potvrđuje da je uređaj fizički povezan na unutrašnju mrežu kompanije.