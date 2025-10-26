Slušaj vest

Poznato je da je bivši izvršni direktor kompanije uvek stavljao zadovoljstvo kupaca na prvo mesto, a njegova filozofija da je "kupac kralj“ pretvorila je Amazon u poslovnog giganta čija se vrednost danas procenjuje na više od dva biliona dolara, piše Unilad.

Međutim, tokom jednog sastanka, Bezos je shvatio da su neki od njegovih visokih menadžera zanemarili ove vrednosti. Tvrdili su da korisnici sa problemima mogu da se povežu sa operaterom kol centra za manje od minuta, ali milijarder je imao čvrste dokaze da to nije tačno, pre svega zahvaljujući velikom broju pritužbi koje je kompanija dobila.

U pojavljivanju u decembru 2023. na podcastu Leksa Fridmana, Bezos se prisetio kako je izveo svoj čuveni trik kako bi suočio zaposlene sa istinom nakon što su pokušali da ga ubede da je sve u redu sa službom za korisnike.

Podaci protiv anegdota

"Imam izreku: kada se podaci i anegdote ne slažu, anegdote su obično tačne“, objasnio je Bezos. „To ne znači da samo ropski pratite anegdote, to znači da idete i pregledate podatke.

Džef Bezos otkrio da ga zaposleni lažu pa okrenuo jedan broj Foto: Shutterstock

"Problem obično nije u pogrešnim podacima, već u tome što ne merite pravu stvar“, dodao je on.

Bezos je tada, na iznenađenje svih prisutnih, uključio spikerfon i pozvao sopstvenu službu za korisnike. Nastupila je tišina dok su on i njegov tim čekali da operater odgovori. Čekanje se proteglo na skoro deset minuta pre nego što je neko konačno odgovorio, dramatično dokazujući Bezosovu tačku.

"To je potvrdilo da nešto nije u redu sa našim prikupljanjem podataka. Pokrenulo je čitav niz događaja koji su doveli do toga da smo počeli da merimo ispravno“, rekao je on. „To je primer suočavanja sa istinom. Ponekad je neprijatno, ali morate tražiti istinu i kada vam se ne sviđa„, zaključio je on.

Reakcije na društvenim mrežama

Ova anegdota je postala viralna, a korisnici društvenih medija smatraju je urnebesnom. „Zamislite da sedite na sastanku i čekate u tišini 10 minuta da vam služba za korisnike odgovori, nakon što ste upravo rekli Džefu da podaci pokazuju da je čekanje od 60 sekundi i da je sve u redu“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: „Zamislite da radite u kol centru i odjednom dobijete poziv od samog Džefa Bezosa, hahaha.