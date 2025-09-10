Slušaj vest

Reč je o istorijskom dvorcu Kinloch, smeštenom na ostrvu Ram u Unutrašnjim Hebridima. Građevina prostire se na čak 18 hektara zemljišta i nosi status spomenika kulture najviše kategorije.

Arhitektonsko nasleđe i luksuzni detalji

Kinloch Castle ima sedam velikih prijemnih salona, četiri sprata uključujući podrum, i brojne originalne elemente poput drvenih panela i vitraža. Završena 1900. godine, rezidencija je u to vreme bila čudo moderne tehnologije, imala je električno osvetljenje na vodenu turbinu, centralno grejanje, dvostruka stakla i jednu od prvih privatnih telefonskih linija u Škotskoj.

Unutrašnjost je bogato uređena uvoznim mermerom, egzotičnim artefaktima i evropskim tvrdim drvetom, dok su spoljašnji vrtovi obuhvatali japansku baštu, teren za kuglanje, golf teren sa devet rupa i staklenike sa tropskim voćem.

U dvorcu su nekada boravili političari, industrijalci i umetnici, a bio je poznat i po egzotičnim životinjama, od kolibrija i kornjača do, navodno, čak i aligatora.

Potrebna obnova i novi vlasnik

Nakon što je 1957. godine prodat organizaciji Nature Conservancy, dvorac je korišćen kao hostel, ali je zatvoren za posetioce. Delimično je restauriran poslednjih godina, ali je potrebna značajna obnova kako bi ponovo mogao da funkcioniše kao luksuzna rezidencija ili hotel.

1/4 Vidi galeriju Dvorac Kinloch u Škotskoj prodaje se po ceni luksuznog stana u Beogradu Foto: Jam Press/Savills / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prema navodima agencije Savills, koja ga nudi na prodaju, ovo je "prilika koja se ukazuje jednom u generaciji da se oživi ikonična škotska rezidencija na ostrvu, sa kulturnim, rezidencijalnim i turističkim potencijalom“.

Potencijalni kupci moraju uz ponudu dostaviti i plan upotrebe dvorca, kao i objašnjenje kako će njihove ideje doprineti prirodi, održivosti i kulturi ostrva Ram.