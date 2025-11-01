Slušaj vest

PepeNode (PEPENODE), novi mine-to-earn projekat koji potresa GameFi scenu, ulazi u poslednja 24 sata svoje trenutne pretprodaje.

Do sada je prikupljeno skoro 1,98 miliona dolara, a tokeni se prodaju po ceni od 0,0011227dolara po komadu, koja se očekuje da poraste kada ovaj krug bude završen i započne sledeća faza.

Ono što je privuklo pažnju trgovaca jeste način na koji projekat gamifikuje samo kripto rudarenje - umesto da pokreću fizičke rigove, igrači sada pokreću strategiju, pretvarajući ono što je nekada bio skup i složen proces u digitalno takmičenje.

I vreme ne može biti bolje. „Moonvember“ je stigao, a trgovci veruju da bi PepeNode mogao biti iznenađujući favorit u onome što se oblikuje kao bikovski mesec za kriptovalute.

Dakle, ako planiraš da se uključiš u igru, učini to pre nego što istekne vreme. Poseti zvanični sajt PepeNode-a i obezbedi svoje tokene dok je cena još uvek među najnižima pre nego što PEPENODE debitira na velikim berzama.

Kako se igra PepeNode?

PepeNode uzima koncept gamifikovanog rudarenja i pretvara ga u potpuno iskustvo rudarenja i igranja.

Umesto da trošiš hiljade dolara na hardver ili se takmičiš sa industrijskim farmama, igrači započinju u virtuelnoj serverskoj sobi - svom komandnom centru.

Od tamo, mogu instalirati nodove, proširiti svoje postavke i optimizovati svaki deo rudarske operacije koristeći PEPENODE tokene kao valutu u igri.

Što pametnije konfigurišeš i unaprediš svoje nodove, tvoj rig postaje jači - povećava se hashrate i time dobijaš veći deo nagrada.

To je verna simulacija stvarnog kripto rudarenja, samo bez buke ventilatora i računa za struju - što rudarenje pretvara u digitalnu igru veštine i strategije.

Kako igrači unapređuju svoje postavke, mogu se penjati na rang-listi, osvajajući ne samo PEPENODE tokene, već i popularne meme kriptovalute kao što su Pepe (PEPE), Fartcoin (FARTCOIN) i druge.

Ako određeni nodovi ne rade dobro za tvoju strategiju, možeš ih prodati nazad i prepraviti svoj rig, prilagođavajući se da ostaneš ispred konkurencije.

Da li je PEPENODE sledeća velika GameFi kriptovaluta?

Prošle godine, ChainPlay-ov „State of GameFi“ izveštaj doneo je neprijatnu istinu: „93% GameFi projekata je mrtvo.“

Izveštaj je otkrio da su se većina projekata mučila da zadrži i investitore i igrače, što je iscrpelo zamah u celom sektoru.

Prema istom izveštaju, prosečna GameFi kriptovaluta je pala za 95% u odnosu na svoj istorijski maksimum. Ovaj pad pratio je i oštar pad VC finansiranja, koje je s 5,56 milijardi dolara u 2022. palo na samo 859 miliona prošle godine.

Razlog za to je bio što su mnogi projekti građeni na neodrživom rastu - površna mehanika, slaba tokenomika i nedostatak stvarne vrednosti za igrače nakon što nestane početni hype.

Kao što je ChainPlay istakao, budućnost GameFi-ja zavisi od igara koje nude stvarno igranje i ekosisteme zasnovane na vrednosti, a ne samo brze nagrade.

Igre koje se baziraju samo na „grindovanju“ nisu ništa drugačije od takmičenja s velikim rudarskim farmama - u oba slučaja, pobeđuju samo oni s dubokim džepom.

Dodaj na to stalni ciklus prodaje tokena od strane igrača i nije iznenađenje što većina projekata završava kolapsom tokena.

PepeNode se ovde razlikuje po modelu koji zadržava igrače kroz strategiju, dok njegov deflatorni dizajn obezbeđuje da ekosistem ostane zdrav.

Svako unapređenje ili kupovina noda spaljuje 70% iskorišćenih tokena, što vremenom smanjuje ponudu i potencijalno povećava dugoročnu vrednost.

Pored toga, posedovanje tokena otvara mogućnost zarade i drugih kripto imovina osim PEPENODE-a.

Tokeni poput Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), pa čak i Official Trump (TRUMP) mogli bi postati deo budućeg sistema nagrađivanja.

Sa PepeNode-om, jasno je da igrači ne jure samo nagrade - oni grade imovinu u ekonomiji osmišljenoj da bude deo 7% projekata koji opstaju.

„Moonvember“ u usponu

Kao i u svemu što se tiče kriptovaluta, tajming je sve, a sredstva koja je PepeNode već prikupio mogla bi ga dovesti korak bliže potpunom lansiranju sledećeg meseca.

Ako zaista krene uživo, to bi se moglo desiti u jednom od najbikovskijih perioda godine, dajući projektu savršenu priliku da iskoristi deo tog „Moonvember“ zamaha kada počne trgovanje na velikim berzama.

Tržište se trenutno konsoliduje, a investitori čekaju jasan signal da postave svoje bikovske opklade - možda upravo očekivano smanjenje kamatne stope od 25 baznih poena u sredu.

Međutim, raspoloženje se može brzo promeniti, a kada se to desi, projekti sa stvarnom vrednošću, poput PepeNode-a, često su prvi koji privlače novi kapital i pažnju tržišta.

Projekat poseduje sve karakteristike ozbiljnog GameFi kandidata i mogao bi biti upravo ono što sektoru treba da povrati poverenje investitora.

Zbog toga su ga brojni kripto mediji, uključujući InsideBitcoins, kao i influenseri poput CryptoStrang i CryptoTV, označili kao jedan od retkih tokena koji bi mogli porasti i do 100x kada počne trgovanje.

Ako je vreme zaista sve - onda je PepeNode na pravom mestu u pravom trenutku.

Kako kupiti PEPENODE tokene

Da bi postao vlasnik tokena koji bi mogao biti najbolji GameFi izbor ovog „Moonvembera“, poseti zvanični sajt PepeNode-a i kupi ga pomoću ETH, BNB, USDT (ERC-20 i BEP-20) ili čak kreditnih i debitnih kartica.

PepeNode preporučuje korišćenje Best Wallet-a, koji se u industriji smatra najboljim novčanikom za kriptovalute i Bitcoin.

Projekat je sada uvršten u Best Wallet-ovu platformu „Upcoming Tokens“, što omogućava kupovinu, praćenje i preuzimanje tokena čim projekat krene uživo.

Takođe, možeš stakovati kupljene tokene tokom pretprodaje putem nativnog staking protokola projekta, koji trenutno nudi dinamični APY od 651%.

Pametni ugovor tokena je revidirao Coinsult, čime se investitorima pruža dodatna sigurnost u vezi sa bezbednošću koda.