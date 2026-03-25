U eri stalnih poskupljenja i inflacije, većina potrošača spas traži u sniženjima i akcijama na određene proizvode. Međutim, jedna od najbolje čuvanih tajni velikih marketa ne nalazi se u štampanim flajerima, već u vašem satu. Nedavna diskusija na društvenoj mreži Reddit otvorila je oči mnogima, vreme u koje ulazite u prodavnicu direktno određuje koliko ćete platiti meso, mlečne proizvode i peciva.

Jedan korisnik je podelio svoje otkriće koje mu je, nakon tri godine kupovine u istom marketu, potpuno promenilo kućni budžet:

- Saznao sam da moja prodavnica snižava cene mesa svakog jutra u 8 sati... Kupio sam dovoljno proteina za deset dana za samo 22 dolara.

Fenomen jutarnjeg sniženja

Princip je jednostavan, ali zahteva disciplinu. Većina velikih trgovinskih lanaca svako jutro vrši reviziju polica. Proizvodi kojima rok upotrebe ističe za dan ili dva dobijaju specifične nalepnice (kod nas su to obično crvene ili žute oznake).

- Video sam radnicu kako lepi žute nalepnice... bataci sniženi sa 8,40 na 3,90 dolara, svinjski file sa 11 na 5 dolara. Bukvalno sam stao i zanemeo - navodi se u objavi. Ključna informacija koju je dobio od zaposlenih jeste da redovni kupci koji znaju za ovaj trik dolaze odmah po otvaranju, jer najbolje komade razgrabe u prvih sat vremena.

Zašto je period od 8 do 11 sati zlatno doba

Radnici u marketima potvrđuju da jutarnja kupovina nudi mnogo više od samih popusta. Prema rečima jednog od njih, ovo je strateški najbolje vreme iz tri razloga:

Svežina: Roba koja je stigla kamionom tokom noći iznosi se na police upravo tada.

Dostupnost: Rafovi su puni i nema rizika da je popularan artikal rasprodat, što je čest slučaj u popodnevnim špicevima.

Manja gužva: Između 16 i 19 sati prodavnice postaju „bojna polja“. Kupovinom pre podne izbegavate redove na kasama i stres.

Dodatni za kupce napisao je još jedan korisnik:

- Saznajte kada se menjaju kataloške akcije. To je dan kada ćete naći najveći izbor artikala na specijalnim popustima jer se tada naručuju u velikim količinama.

Zamrzivač kao najbolji saveznik uštede

Najveća psihološka prepreka kod kupovine mesa pred istek roka je strah od svežine. Međutim, iskusni štediše imaju jasan sistem:

- Sve što kupim tog dana, odmah skuvam ili zamrznem. Nikada nisam imao problema sa kvalitetom.

Ova strategija omogućava kupovinu vrhunskih komada mesa, poput junetine ili lososa, koji bi po punoj ceni bili luksuz, dok sa popustom od 50% ili više postaju ekonomičan izbor. Jedan komentator ističe da na ovaj način više nikada ne plaća punu cenu za jaja, jogurt ili meso:

- Danas sam uzeo skoro 5 kilograma pilećih krilaca i bataka za manje od 15 dolara.

Promena navike i odlazak u prodavnicu sat vremena ranije može vam na mesečnom nivou uštedeti značajan deo kućnog budžeta. Kao što kaže jedan od učesnika diskusije:

- To je potpuno zanemaren način uštede novca koji je svima pred očima.

