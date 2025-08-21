Slušaj vest

- Za parking Riva u Kotoru za putnička vozila u letnjoj tarifi cena parkinga po satu je 4,80 evra, po zimskoj tarifi 2,40. Na parkingu Benovo - za putnička vozila po letnjoj tarifi cena je 1,90, a po zimskoj 1,10 evra, saopšteno je iz komunalnog preduzeća.

D.O.O. “Komunalno Kotor “ Kotor je za stanovnike Opštine Kotor uvelo popuste i pogodnosti na način da ostvaruju pravo na popust u iznosu od 50 odsto na cene definisane za parking “Riva”, za prvi sat parkiranja, uz obavezu da na uvid zaposlenom DOO “Komunalno Kotor” na naplatnoj rampi pokažu važeću ličnu kartu.

Korisnici parkinga “Benovo” imaju pravo na besplatno parkiranje tokom prvih 15 minuta u periodu od 7 do 8 časova, radnim danima (ponedeljak-petak).