Slušaj vest

U periodu od 11. do 17. avgusta je zabeležen rast otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma na dominantnih 445 din/kg, izveštava STIPS.

Tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma bili su skuplji u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Užicu, jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 450 din/kg.

Protekle sedmice je zabeležen rast otkupne cene tovne junadi SM rase telesne mase preko 480 kilograma u klanicama na području južnobanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 420 din/kg.

Glavni razlog bila je vrlo slaba ponuda ove kategorije goveda. U klanicama na području Beograda protekle sedmice je vršen otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma. Otkupna cena nije se menjala, pošto je dominirao iznos od 450 din/kg. U istom periodu su klaničari sa područja srednjebanatskog regiona snizili otkupnu cenu tovne junadi SM rase telesne mase preko 480 kilograma na dominantnih 420 din/kg. Obim ponude bio je slab, a otkup grla još slabiji.

Dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 780 din/kg, kao i prethodne sedmice u klanicama na području braničevskog regiona. Pored njih vršen je otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma po dominantnoj ceni od 540 din/kg i krava za klanje HF rase po dominantoj ceni od 250 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu su se mogla pazariti telad SM rase po dominantnoj ceni od 800 din/kg i krave za klanje najčešće po ceni od 240 din/kg. Ni u klanicama na području jablaničkog regiona nije bilo promena, kako u pogledu ponude i tražnje, tako ni u pogledu otkupnih cena. Za otkupljene tovne bikove SM rase telesne mase preko 500 kilograma klaničari su plaćali 440 din/kg, a za krave za klanje SM rase 240 din/kg.

Foto: Shutterstock

Pala cena tovnih svinja

Protekle sedmice je zabeležen pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u klanicama na području južnobanatskog regiona. Naime, dominirao je iznos od 250 din/kg. Niža je bila prodajna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na stočnoj pijaci u Nišu u odnosu na prethodni period, uprkos vrlo slaboj ponudi.

Dominirao je iznos od 320 din/kg. U klanicama na području Beograda došlo je do rasta otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma. Za otkupljena grla ove kategorije svinja klaničari su protekle sedmice plaćali 260 din/kg.

Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 300 din/kg u klanicama na području jablaničkog regiona, dok su za otkupljene tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma plaćali 170 din/kg protekle sedmice. Za otkupljenu prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma klaničari sa područja južnobačkog regiona su plaćali najčešće 320 din/kg, za tovnje svinje telesne mase od 80 do 120 kiograma iznos od 240 din/kg, a za tovljenike telesne mase preko 120 kilograma 225 din/kg.

Klaničari sa područja mačvanskog regiona protekle sedmice su otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma po dominantnoj ceni od 300 din/kg i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po ceni od 280 din/kg.

Pad dominantne cene jagnjadi

Protekle sedmice je prema izveštaju reportera STIPS iz Loznice došlo do pada otkupne cene jagnjadi u klanicama na području podrinjskog regiona, pošto je dominirao iznos od 410 din/kg. Ponuda grla ove kategorije ovaca bila je dobra, a otkup slab. Prosečna ponuda jagnjadi i ovaca, a slaba jaradi karakteristika je stočne pijace u Leskovcu protekle sedmice.

Za kupovinu jagnjadi kupci je trebalo da izdvoje najčešće 450 din/kg, za jarad 400 din/kg, dok je u kategoriji ovaca dominirao iznos od 200 din/kg. Klaničari sa područja podrinjskog regiona i u sedmici za nama su otkupljivali jagnjad, ali je cena otkupa ostala nepromenjena u odnosu na prethodni period, pošto je dominirao iznos od 400 din/kg, piše Agroklub.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu su u sedmici za nama bila skuplja jarad od jagnjadi, pošto je kod jaradi dominirao iznos od 420 din/kg, a kod jagnjadi 400 din/kg. Mogle su se kupiti još dviske koje su se mogle pazariti za 300 din/kg, ovce čija je cena iznosila 220 din/kg i ovnovi za priplod po ceni od 34.000 dinara po grlu.