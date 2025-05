Iako se digitalno plaćanje nekoliko godina unazad sve više koristi umesto plaćanja gotovinom , različita istraživanja pokazuju da su Švajcarci do nedavno favorizovali gotovinu, dok je udruženje "Švajcarski pokret za slobodu" i zvanično uputio inicijativu za očuvanje franka u fizičkom obliku, za šta su zatražili garanciju države.

Među tim istraživanjima je ono koje su sproveli Univerzitet primenjenih nauka u Cirihu (ZHAW) i Univerzitet u Sent Galenu, koje pokazuje da je gotovina 2023. godine bila zastupljenija nego digitalni novac, uprkos njenom značajnom smanjenju od 2019. godine, kada je u Švajcarskoj prvi put sprovedeno ovakvo istraživanje, prenosi Svis info.

Razlog za to jeste zakonom omogućena fleksibilnost po pitanju gotovine u Švajcarskoj, dok u mnogim drugim evropskim državama postoje ograničenja u gotovinskom plaćanju do 500 ili do 1.000 evra. Švajcarska je jedna od zemalja u kojoj ne postoji ovakvo ograničenje, a jedini uslov jeste potvrda identiteta za sva plaćanja gotovinom u iznosu većem od 100.000 švajcarskih franaka (107.026 evra).